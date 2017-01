Navarcles homenatja el seu nucli antic amb un gran grafit

L'Ajuntament de Navarcles està duent a terme un pla per embellir el centre històric i així dignificar-lo. La iniciativa consisteix en pintar un mural d'homenatge i alhora de record d'elements que han donat relleu a aquest espai del poble. Després de la proposta que va fer el grup local de la CUP, l'equip de govern (SUMEM) va decidir dur-ho a terme. Aquest és el primer cop que s'opta per una iniciativa d'aquest tipus. Per aquesta raó des de la Regidoria de Cultura conjuntament amb el grup de la CUP, s´ha estat treballant i valorant quins espais podien ser òptims per a aquesta iniciativa.

La coneguda botiga de Cal Pericona, era una opció per la cèntrica localització i història que precedeix el local. Per això, des del consistori es va considerar oportú començar aquesta iniciativa en aquest espai. La família propietària de la façana ho va acceptar i l'artista encarregat d'embellir aquesta primera façana ha estat el navarclí grafiter Osiris.