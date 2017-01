La nova 'autopista-ronda' retalla un terç el temps de trajectes intracomarcals

La Generalitat va posar en marxa ahir sense entrebancs els nous descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa (C-16), que a la pràctica són una ampliació territorial dels que es van implantar fa just un any. Segons fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, en aquesta primera jornada no es va registrar cap incidència, tot i que si hi hagués hagut algun cobrament que no s'hagués fet cor-rectament se sabrà a posteriori, ja que com que un requisit indispensable és disposar de Teletac l'usuari no en té constància immediatament.

Tal com ja ha anat informant aquest diari, l'objectiu fonamental d'aquestes bonificacions cor-regides i ampliades de les que es van aplicar el gener del 2016 (vegeu-les detallades al desglossat adjunt) és aconseguir traspassar cap a l'autopista vehicles que ara circulen per la C-55 i la C-58 i treure'n així saturació. El que es fa és oferir en dues franges del dia considerades hora punta (de matí i de tarda-vespre) que el tram bagenc de l'autopista pugui funcionar sobretot com a ronda de connexió entre el nord i el sud del Bages (tram que en aquestes franges és gratuït), ja que així es descarregaria la part més col·lapsada de la C-55. De fet, en alguns dels nous trams que ara es beneficien de l'ampliació territorial dels descomptes s'arriba a retallar fins aproximadament un terç el temps de trajecte utilitzant l'autopista en el tram que té un descompte del 100%, en relació amb l'itinerari fins ara més usual, tal com es va poder constatar ahir en una prova feta sobre el terreny per aquest diari. L'exemple més clar és el recorregut entre Sallent (tram que fins ahir no entrava en el descompte) i Castellbell. Entre tots dos punts es pot fer un trajecte directe utilitzant només la C-16, que vol dir acabar sortint pel peatge de Sant Vicenç-Castellbell de l'autopista. En la prova feta ahir, aquest recorregut (des de l'entrada sud de Sallent fins a sortir de l'autopista) es va tardar 16 minuts a cobrir-lo. Mentre que pel recorregut més habitual va caldre invertir 8 minuts més. És a dir, sortint de Sallent per la C-16, continuant per la recta dels polígons de Sant Fruitós (C-16c) i seguint per la C-55 des del nus del Guix. Entre tots dos itineraris hi ha una diferència d'uns dos quilòmetres (és més curt el primer), però la diferència més substancial és en les velocitats que permeten un i altre itinerari (la prova d'ahir es va realitzar respectant tots els límits fixats).

Un altre cas on hi ha un diferència molt evident de temps i en què també es dibuixa perfectament aquesta funció de l'autopista com a ronda és des de Navarcles fins a la sortida de l'autopista a Sant Vicenç-Castellbell. Agafant l'autopista a l'accés 54 (Sant Fruitós) el trajecte es cobreix en poc més de 10 minuts. En canvi, per la ruta convencional s'inverteix de mitjana prop de vint minuts, ja que primer cal passar per la N-141c i creuar tot el nucli urbà de Sant Fruitós, arribar fins al nus del Guix i allà enllaçar amb la C-55 per la variant de Manresa.

Decisió ajornada

La decisió de restringir només als pagaments amb Teletac els descomptes que ja hi ha vigents a l'autopista C-16 des de l'any 1999 s'ha posposat dos anys respecte als plans inicialment previstos. Tal com informava Regió7 en l'edició d'ahir, en el darrer decret aprovat per regular les bonificacions en aquesta via s'estableix que, a partir de l'1 de gener del 2019, només tindran accés a les reduccions que hi ha vigents des de fa 18 anys els usuaris que portin sistemes de pagament dinàmics (Teletac o les ara noves aplicacions per a mòbil).

Ahir, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, va precisar que aquesta mesura inicialment ja es preveia aplicar-la aquest 1 de gener del 2017, però que es va decidir posposar-la dos anys per donar més marge als usuaris. Alhora, defensa que la seva futura aplicació vol «resoldre una anomalia, ja que a totes les autopistes de Catalunya els descomptes s'apliquen només mitjançant aquests dispositius».