El Pessebre Vivent de Fals suma 1.700 visites en el seu equador

Unes 1.700 persones han visitat enguany el Pessebre Vivent del Bages, a les Torres de Fals, en el seu equador. De moment, hi ha hagut quatre dies de funcions, i encara en queden quatre més fins passades les festes.

L´afluència que hi ha hagut fins ara respon «a la mitjana habitual», explica Francesc Parcerisas, de l´Associació Cultural i Recreativa de Fals, que munta el Pessebre. A més, «el resultat és bo i satisfactori també per les crítiques rebudes».

El dia fort va ser per Sant Esteve, amb unes 800 entrades repartides en vàries sessions. Queden pendents les de Reis, i les del 7, 8 i 14 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda.