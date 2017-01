Sant Joan signa un crèdit amb la Diputació per remodelar el canal i la zona esportiva

L'alcalde de Sant Joan Gil Ariso i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, han signat un crèdit "amb un tipus d´interès molt baix i en condicions molt avantatjoses per a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada" per un import de 451.673,01€. El govern municipal el destinarà íntegrament a executar el projecte d´urbanització del canal industrial i a la remodelació de la zona esportiva.

La firma del conveni entre ambdues institucions s´emmarca dins del Programa Crèdit Local, un projecte municipal de la Diputació de Barcelona que permet als ajuntaments poder obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès preferencial. En el cas de Sant Joan de Vilatorrada, el préstec és de 451.673,01 euros, dels quals 21.012,03 estan subvencionats directament per l'ens supramunicipal; fet que permetrà reduir pràcticament a zero el cost financer del préstec de l´Ajuntament destinat a aquesta inversió.

L´alcalde de Sant Joan de Vilatorrada ha valorat molt positivament la concessió del crèdit assegurant que «ens permetrà afrontar amb plenes garanties una inversió que és prioritària per a l´equip de govern i que dóna resposta a les demandes dels veïns i les necessitats estratègiques del municipi». Ariso, a més, va definir la firma de la línia de préstec com una mostra més de la «bona entesa i col·laboració existent entre ambdues institucions».