Sant Vicenç celebrarà una Cavalcada de Reis centenària

Sant Vicenç de Castellet celebra enguany el centenari de l´arribada de Ses Majestats els Reis d´Orient al municipi. Per celebrar aquest segle de vida, l'Ajuntament i la Comissió de la Cavalcada de Reis preparen una comitiva ampliada i amb sorpreses per aquest dijous a la tarda. S'engrandeix la comitiva i es comptarà amb un total de set carrosses, que inclouran nous vestuaris, diferents personatges i una ambientació renovada. En paral·lel, es lluirà el logotip del centenari. L´inici del recorregut serà a dos quarts de 7 al pont d´entrada al municipi amb un castell de focs que també es potencia enguany. Els nens i nenes podran donar la benvinguda amb l´ajuda de les mans de cartró que es van repartir a finals de desembre a totes les escoles del municipi.

Durant tot el recorregut es repartirà la xifra rècord de més de 600 quilos de caramels. La comitiva continuarà la cavalcada cap a l´avinguda Secretari Canal, els carrers Gran i Sant Joan, Ramoneda, i es continuarà fins a la Plaça Clavé, on enguany es farà el final de festa (els darrers anys es feia a la plaça de l'Ajuntament). En aquest punt s´exposaran les carrosses, els infants es podran acostar a Ses Majestats, hi haurà animació i es comptarà amb la participació dels romans.

La cavalcada de Reis se celebra a Sant Vicenç de Castellet des de 1916. Des de sempre la comitiva ha estat organitzada per una entitat i els seus orígens es remunten a la iniciativa dels grups d´acció catòlica. A posteriori, es va crear una comissió formada per diferents persones que cada any prepara els detalls perquè tot estigui a punt el vespre de cada 5 de gener.