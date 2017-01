Cardona busca una gestió conjunta amb Solsona per a l'abandonament d'animals

L'Ajuntament de Cardona buscarà un acord de col·laboració amb el de Solsona de cara a la futura gestió dels animals abandonats al municipi, després que l'entitat que se'n cuidava fins ara ho ha deixat al·legant que no tenia prou suport municipal. Tant l'alcalde, Ferran Estruch, com el regidor de Medi Ambient, Alfons Romero, han lamentat la decisió, però asseguren que ja es treballa per trobar una solució aviat i que «cap animal no quedarà desatès».

Feia 7 anys que l'Associació en Defensa dels Animals de Cardona prestava aquest servei al municipi: «teníem un acord de col·laboració amb l'Ajuntament, però en realitat ho fèiem tot nosaltres, i n'estem cremats», lamenta la seva presidenta, Carme Batista.

L'associació col·laborava amb l'Ajuntament en la recollida de gossos i gats abandonats, i també es cuidava de vacunar-los i donar-los l'atenció necessària fins que algú els volgués en adopció, o fins que se'ls pogués portar a la protectora d'Òdena, amb la qual l'Ajuntament de Cardona fa temps que té un conveni. «Ajudàvem l'Ajuntament a cuidar aquests animals, i li acabàvem fent tota la feina», lamenta Batista, «fins al punt que ens han fet creure que eren ells que ens ajudaven a nosaltres, quan aquesta gestió és obligació seva, i ens n'hem cansat». Explica que els gossos es portaven en un espai habilitat «per nosaltres mateixos» a l'antic escorxador, on diu que no n'hi cabien més de 3, «i els gats me'ls enduia jo a casa».

L'associació té actualment 35 socis, si bé «no tots són voluntaris», per a les diverses tasques de gestió dels animals abandonats en què col·laborava, diu Batista, i en canvi, lamenta no haver trobat resposta per part de l'Ajuntament a les peticions per poder cobrir aquestes mancances; «des de contractar algú que fes la recollida o la neteja, o per portar els registres d'entrada i sortida». Econòmicament, diu que tampoc no tenien prou suport.

L'alcalde, Ferran Estruch, assegura que «per part nostra hem fet tot el que hem pogut». Admet que es disposa d'unes mínimes instal·lacions i que no s'hi han pogut destinar tots els diners que es voldria, «però les finances són les que són». Tanmateix, assegura que «no ha passat res ni hi ha cap confrontació» amb l'associació, «que ha fet molt bona feina». Malgrat les circumstàncies, diu que el servei està garantit «perquè continuarem portant els animals a Òdena», i mentrestant, s'intentarà arribar a algun acord per compartir despeses i infraestructures amb Solsona, que té una gossera amb concessió i personal dedicat a l'atenció d'animals abandonats. I és que «una gossera pròpia no encaixa dins el pressupost d'un ajuntament de menys de 5.000 habitants com Cardona», diu el regidor de Medi Ambient, Alfons Romero.

De moment, no hi ha res lligat, «però ja hi ha hagut converses anteriors», explica Romero, i afegeix que la situació actual «no ha fet més que accelerar un procés que ja s'havia valorat», tenint en compte que ja hi ha altres acords de col·laboració entre els dos municipis. La trobada per parlar-ne serà «en els propers dies».

Mentrestant, «el servei no quedarà desatès», diu Romero, entre d'altres perquè diversos veïns s'han ofert de voluntaris. Sosté que a l'Ajuntament «en cap cas hi ha hagut desinterès pel tema», i de moment s'ha previst incrementar el 25 % la partida destinada a la protecció dels animals.