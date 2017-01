Cau el nombre d'accidents mortals a la regió central, però es manté al Bages

La Catalunya Central ha experimentat el 2016 un dràstic descens del nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit i ha assolit així el seu mínim històric. En concret, les carreteres del conjunt de comarques que pertanyen a l'àmbit de difusió d'aquest diari van registrar l'any passat 19 morts en total (17 en vies interurbanes i 2 en nuclis urbans). Es tracta del 32% menys que el 2015, quan hi va haver 28 víctimes, una xifra que, en aquell moment, ja havia anotat un rècord mínim. El descens de la mortalitat a la Catalu-nya Central, a més, ha estat més important del que hi ha hagut a tot Catalunya, on la disminució de la mortalitat ha estat del 13%.

La reducció de víctimes respecte al 2015 s'ha produït gairebé a totes les comarques centrals excepte el Solsonès (que ha passat d'un a dos morts) i al Bages, on la xifra ha tornat a repuntar lleugerament, tot passant de sis a vuit víctimes. Tot i així, des del 2013, la mortalitat viària al Bages ha tendit a estabilitzar-se, ja que aquell any també hi va haver vuit víctimes mortals, com ara. Entremig, el 2014 va registrar onze víctimes, mentre que el 2015 en van ser sis.

De les vuit víctimes que hi va haver al Bages el 2016, destaquen les tres que hi va haver a la C-55, en accidents a Sant Vicenç de Castellet, a la ronda nord de Manresa i a Castellbell (en aquest cas, va ser l'atropellament d'un vianant en un voral de la via). La C-55 va anotar una quarta víctima al tram del Baix Llobregat Nord, amb un segon atropellament mortal, en aquest cas a Olesa de Montserrat.

Per aquest motiu, un any més, el tram sud de la C-55, entre Manresa i Abrera, ha tornat a ser la via amb més víctimes de la Catalunya Central, amb quatre morts, una xifra similar a la que hi ha hagut anualment des del 2013, però lluny dels onze morts del 2012.

Continuant amb el Bages, dues de les vuit víctimes mortals es van lamentar en el fatídic accident de l'1 de desembre passat a l'eix Diagonal, a Manresa. L'únic accident mortal al Bages esdevingut en tram de via urbana es va produir a les Brucardes de Sant Fruitós.

D'altra banda, el Moianès i el Berguedà són les dues comarques de la Catalunya Central que han tancat el 2016 amb un balanç zero de víctimes mortals. El cas és significatiu al Berguedà, que venia d'un any 2015 en què havia hagut de lamentar quatre víctimes. De fet, l'eix del Llobregat ha tancat el 2016 sense cap accident mortal al Berguedà, no només al tram d'autovia entre Berga i el Bages, sinó tampoc en el tram sense desdoblar entre Berga i la Cerdanya, tradicionalment la carretera més perillosa de la comarca.

De fet, a la Cerdanya, aquest 2016 hi ha hagut un únic accident mortal, un atropellament al nucli de Martinet. L'Alt Urgell, en canvi, ha mantingut la mateixa xifra de víctimes que el 2015, tres en total.

Una de les comarques on la mortalitat viària ha baixat significativament ha estat l'Anoia, que ha reduït a la meitat la xifra de víctimes, tot passant de sis a tres. Dues d'elles s'han produït en accidents a l'autovia A-2. El Baix Llobregat Nord també ha disminuït a la meitat la seva estadística, tot passant de quatre a dos accidents mortals (el de la C-55 a Olesa i un sinistre a la A-2, a Abrera).

En el conjunt de Catalunya, el 2016 hi va haver 153 víctimes mortals a les carreteres (sense comptar els accidents mortals a l'interior de nuclis urbans). La xifra és el 13,1% més baixa que el 2015, quan en van ser 176.