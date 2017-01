Dels Reis matinals a les carrosses lluminoses, un segle de cavalcades a Sant Vicenç

Uns Reis «molt pobres que arribaven a peu». Així es recorden les primeres cavalcades a Sant Vicenç de Castellet, de les quals es té constància a partir del 1917, ara fa un segle. Aquells anys, segons expliquen les persones grans del municipi, els Reis portaven com a molt «una nina de drap o algun ou que havien fet les gallines, que era el que hi havia aquella època», explica la presidenta de la Comissió de la Cavalcada de Reis, Gemma Oliveras. Des d'aleshores, han passat cent anys, i la cavalcada d'aquesta tarda ho celebrarà amb més carrosses que mai i amb una nova ambientació.

Després del parèntesi de la guerra civil, quan la cavalcada es va deixar de fer, els grups d'acció catòlica van agafar les regnes de l'organització amb unes Majestats que ja arribaven amb cavalls. A l'inici, la cavalcada es feia el dia 6, a les 9 del matí, «perquè el vespre abans tothom treballava a les fàbriques», apunta Oliveras. Cap als anys 60, la comitiva reial va canviar els cavalls per una carrossa amb els tres Reis i l'àngel, que ja arribaven el dia 5 al vespre. Però no va ser fins al anys 70 que es va crear una entitat autònoma que organitzava la festa, la Comissió de la Cavalcada de Reis, que va ampliar a quatre les carrosses de la comitiva (una per a cada rei i una altra per a l'àngel). Amb els anys, la cavalcada va guanyar una cinquena carrossa (la dels regals) i enguany, per celebrar el seu centenari, arribaran fins a set. Les dues noves incorporacions tindran com a protagonistes el Chamberlain (el cap dels patges) i el carter reial.

Mans de cartró i castell de focs

Per celebrar el centenari, la Comissió de la Cavalcada de Reis de Sant Vicenç, amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, ha preparat una edició especial amb una comitiva ampliada i «amb algunes sorpreses», assegura la presidenta.

L'inici del recorregut serà a 2/4 de 7 de la tarda al pont d'entrada al municipi amb un castell de focs, que enguany es potencia. A més, els nens i nenes del poble podran donar la benvinguda al seguici dels Reis amb l'ajuda d'unes mans de cartró, que s'han repartit a les escoles del municipi. Unes 160 persones formaran part de la comitiva reial, que aquest any s'amplia amb un total de set carrosses, que inclouran nous vestuaris, diferents personatges i una ambientació renovada. Durant el recorregut, es repartirà la xifra rècord de més de 600 quilos de caramels (normalment se'n donaven 500).

Després de l'entrada pel pont, la cavalcada continuarà cap a l'avinguda del Secretari Canal, els carrers Gran i Sant Joan, la Ramoneda (on no es farà la parada habitual) i continuarà cap a la carretera fins arribar a la plaça Clavé, on, com a novetat, es farà el final de festa. En aquest punt, que és més ampli que la plaça de l'Ajuntament, s'exposaran totes les carrosses perquè els infants es puguin acostar a Ses Majestats, i es faran els parlaments des del balcó de la biblioteca. També hi haurà animació, i els romans faran les seves habituals evolucions acompanyats dels tabalers. Tot plegat, acompanyat de sorpreses per festejar la cavalcada centenària.