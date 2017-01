El Govern fixa una inversió de 64 milions en 5 anys per reduir contaminació salina

Fins al 2021 la Generalitat ha previst una inversió publicoprivada de 64,64 milions d'euros en un total de 9 actuacions –pràcticament totes al Bages– que tenen com a objectiu reduir la contaminació salina de la conca del Llobregat. La de més envergadura és la construcció del nou col·lector de salmorres, amb un pressupost previst de 100 milions d'euros, tot i que el que recull de moment el pla és només una part (23,5 milions), que és la part estimada de la inversió que es calcula que es podrà desenvolupar al llarg d'aquests propers cinc anys.

D'aquests més de 64 milions, la Generalitat hi aportarà prop del 40% mitjançant l'Agència Catalana de l'Aigua (25,5 milions), mentre que els restants (39,1 milions d'euros) els hauran d'aportar altres entitats, com per exemple l'empresa Iberpotash, explotadora de les mines de potassa del Bages.

El consell de Govern va aprovar dimarts el Pla de Gestió de l'Aigua 2016-2021, que ascendeix a 973 milions d'euros, dins del qual hi ha aquest conjunt de projectes enfocats a combatre la salinització del Llobregat.

En concret, s'hi preveu una inversió de 427.600 euros per a la restauració integral de la vall salina de Cardona. En aquest cas es plantegen actuacions concretes de drenatge per tal d'evitar que l'aigua d'escorrentiu vagi cap al fons de la mina. També a Cardona, hi ha prevista una inversió d'11,2 milions d'euros per a la retirada de la terrera vella de la vall salina per part d'Ercros (actuació que ara mateix està en l'aire). També Ercros hi té inclòs un pla de restauració de la terrera nova amb un pressupost d'1,9 milions d'euros.

Dins d'aquests 64,64 milions també hi ha, segons ha concretat l'ACA, mesures correctores en els diferents dipòsits salins de la conca del Llobregat. En concret, l'empresa minera té prevista dins de les merures recollides en el Pla de Gestió de l'Aigua la retirada del runam de Cabanasses, a Súria (el més petit dels existents), amb una inversió de 2,1 milions d'euros.

El més important pel que fa a Iberpotash, però, són les actuacions que fan referència als plans de restauració a Sallent-Balsareny i a Súria. Segons l'ACA, d'aquests plans, «que tenen un termini més enllà del període» que abasta el programa aprovat dimarts, el que s'hi recull és «l'inici de les actuacions per a la restauració dels dipòsits salins per al període 2020-2021 amb l'objectiu de reduir progressivament la sal dipositada en superfície», amb un pressupost de 22 milions d'euros. Es recorda que aquests plans «estan pendents d'aprovació i subjectes a possibles modificacions» en la tramitació.