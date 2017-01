Sant Salvador de Guardiola rep el Reis amb un castell de focs i un sopar popular

Igual que l'any passat, la comitiva reial ha iniciat el recorregut sortint de La Masia del Calvet cap a la plaça del Pi des d'on han passejat pels carrers Sant Salvador, La Llum, Martí i Pol i Santiago Rusiñol fins arribar a l'avinguda de la Generalitat, ja al nucli antic de Guardiola. En aquest punt, les carrosses han enfilat el carrer de la Creu i el carrer de Dalt per descendir pel carrer Marganell, que els ha conduït directament al pavelló esportiu municipal, ple a vessar d'una multitud de nens i nenes amb les seves famílies. Allà tothom ha pogut sopar amb la tradicional sopa d'all, botifarra i xocolata desfeta per refer-se del fred.

Enguany, la recepció que la vila ha fet a Ses Majestats els Reis de l'Orient ha comptat també amb un espectacular castell de focs i l'estrena d'una nova clau que obre totes les cases del municipi, que es conserva a l'Ajuntament, i que l'alcalde Albert Miralda els ha entregat després del parlament institucional de benvinguda.

Melcior, Gaspar i Baltasar han gaudit un any més un bany de multituds, alegria i nervis dels infants, que esperaven poder acostar-se a ells per tal d'assegurar que havien rebut correctament la carta entregada dies endarrere al patge reial.

Els nens i nenes han estat rebuts, un a un, per Ses Majestats, que els han recordat que era imprescindible anar d'hora al llit per tal que ells poguessin fer la feina i portar-los els regals a casa.Com era d'esperar, les baixes temperatures no han deslluït la cavalcada de Reis a Sant Salvador de Guardiola.

