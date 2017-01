Súria rep els Reis de l´Orient amb desitjos de pau i solidaritat

Els carrers del centre urbà s'han tornar a omplir aquest vespre al pas de la Cavalcada dels Reis de l'Orient, que han estat saludats per persones de totes les edats. El seguici reial estava format per set carrosses i unes 120 persones, una xifra de participació superior a la de l'any passat.

La Cavalcada ha seguit el recorregut tradicional, amb sortida des del barri de Salipota. A la seva arribada a la Casa de la Vila, Ses Majestats han estat rebuts per la primera tinent d'alcalde, Carme Besa, i altres membres de la corporació municipal.

En el tradicional parlament des del balcó principal de la Casa de la Vila, el rei Melcior ha expressat en nom de Ses Majestats "l'alegria" dels Reis de l'Orient per tornar un any més a la vila. Segons el rei Melcior, "la pau, la bondat i la solidaritat continuen sent els

nostres millors desitjos".

La primera tinent d'alcalde ha agraït als Reis la seva presència de nou a Súria i els ha demanat que aquest sigui un bon any per a tothom, especialment per als infants de les famílies més desfavorides. Carme Besa ha desitjat que Ses Majestats facin possible que la infància estigui "plena de somriures" i els va lliurar les claus de totes les llars de Súria per tal que hi puguin deixar els regals.

Posteriorment, els Reis de l'Orient han visitat l'església parroquial de Sant Cristòfol per adorar el nen Jesús i saludar les persones presents. El rector Joan F. Casals ha demanat que aquest sigui "un any ple d'oportunitats" i que cap infant no es quedi sense joguina en aquesta nit màgica.

La Cavalcada ha acabat al Teatre del Foment Cultural, on els Reis han atès personalment nombrosos infants de la vila. Per la tarda, Ses Majestats també van visitar la Residència Bell Repòs. Al pas de la Cavalcada pel centre urbà han estat repartits prop d'un miler de globus i més de 700 quilos de caramels.