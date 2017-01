Callús remodelarà aquest any un tram del cèntric passeig d'Anselm Clavé

L'Ajuntament de Callús renovarà aquest any el tram del passeig d'Anselm Clavé que va de la carretera de Cardona al carrer de la Font. Es tracta d'una cèntrica zona de pas al voltant de la qual es concentren una bona part dels equipaments municipals i que està «molt deteriorada», segons l'alcalde de Callús, Joan Badia. Els treballs estan subvencionats per la Diputació de Barcelona, i el consistori vol fer un procés participatiu perquè els veïns puguin escollir el projecte de remodelació que considerin més adient.

El treballs suposaran fer nova tota la part del Passeig que hi ha sota la carretera de Cardona, ja que la resta ja va ser arranjada. En aquesta zona, hi ha el Casal del Poble i l'Espai Godmar (antiga Fundació Aplicació) i també hi donen els edificis de les escoles i l'ajuntament. A més, el Passeig acull el mercat del dimecres i és un lloc de pas per a les persones que van a equipaments com la piscina i el camp de futbol. En conjunt, es tracta d'una «zona del poble força transitada i que convé arreglar», ja que «l'asfalt s'aixeca a causa dels arbres i està molt deteriorat», apunta l'alcalde.

Amb els treballs previstos es vol «deixar aquesta part del poble endreçada i en bones condicions». De moment, el consistori està valorant els diferents projectes de remodelació que té sobre la taula, dels quals n'escollirà 2 o 3, que se sotmetran a una consulta popular durant aquest primer trimestre, perquè siguin els veïns els que triïn el que prefereixin.

Segons Badia, amb la rehabilitació es volen mantenir les característiques actuals perquè sigui «una zona agradable per caminar i seure» i les principals intervencions se centraran en la millora del ferm, l'enllumenat i l'arbrat, «que és bo que n'hi hagi però evitant el deteriorament del Passeig». Els treballs s'han de licitar i executar enguany, tot i que es podrien allargar fins l'any vinent, i disposen d'un pressupost de 250.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona.

Pressupostos aprovats

La remodelació del passeig d'Anselm Clavé i la urbanització dels Manxons (finançada amb contribucions especials) són les dues obres més importants que afrontarà enguany el consistori callussenc, tal com es reflecteix als pressupostos aprovats a final d'any, que pugen a 1,8 milions d'euros. L'Ajuntament també preveu inversions a la piscina, a les Escoles Velles, a la zona esportiva i al camp de futbol, entre d'altres. A més, els comptes preveuen increments importants en les partides de personal, de l'Escola Bressol o de Serveis Socials.