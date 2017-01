La direcció de FGC lamenta l'atzucac amb els treballadors, que reclamen un conveni "per sobre la llei"

La directora Social Corporativa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Juliana Vilert, ha lamentat "l'atzucac" en què es troben les negociacions amb els treballadors del cremallera i els funiculars de Montserrat, que aquest divendres han tornat a fer vaga. En declaracions a l'ACN, Vilert ha assegurat que els sindicats exigeixen, per asseure's a negociar un nou conveni, un increment de l'11% del salari dels empleats en els pròxims tres anys, cosa que està "per sobre de la llei". "Com que som una empresa pública no podem acordar increments retributius per sobre del que marca la llei de pressupostos de l'Estat", ha explicat la directora Social Corporativa de FGC, que ha assegurat que viuen aquest conflicte laboral "amb certa impotència".

La convocatòria de vaga d'aquest divendres s'emmarca dins el conflicte existent des de fa més d'un any en què els treballadors lluiten per aconseguir un nou conveni laboral que els equipari amb la resta de treballadors dels serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, grup del qual formen part. Una demanda que, segons Juliana Vilert, no pot fer-se efectiva perquè els empleats tenen dos convenis diferents: "un és el de les línies metropolitanes, que és un servei públic subvencionat, i l'altre és el de Turisme i Muntanya, que és un servei de lleure".

Vilert ha assegurat que l'empresa "té interès per negociar un conveni perquè aquesta situació dóna molts problemes de gestió empresarial". A més, ha subratllat que els treballadors del cremallera i els funiculars "tenen totes les facilitats per passar a treballar a les línies metropolitanes".