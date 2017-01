La vaga dels treballadors del cremallera de Montserrat provoca l´aturada total del servei

Algun excursionista, gent passejant el gos i algun turista despistat. L'estació del cremallera de Monistrol de Montserrat presentava aquest divendres al matí un aspecte molt solitari. Si en un dia de Reis com aquest el més habitual seria veure visitants amunt i avall per fer l'ascensió cap al monestir de Montserrat, la imatge d'aquest divendres era un reflex de les persianes avall que ha provocat la vaga dels treballadors del cremallera i els funiculars amb l'objectiu de reivindicar els seus drets laborals. La convocatòria de vaga s'emmarca dins el conflicte existent des de fa mes d'un any en què els treballadors lluiten per aconseguir un nou conveni laboral que els equipari amb la resta de treballadors dels serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, grup del qual formen part. La d'avui ha estat la segona jornada de vaga convocada pel comitè d'empresa després que el passat 1 de gener el servei també romangués tancat.

La lluita dels treballadors del cremallera i els funiculars de Montserrat perquè se'ls equipari amb la resta de treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya continua. El nou conveni els hauria de permetre poder entrar a negociar la recuperació d'una part del salari que van perdre arran de les retallades al sector públic.

Segons els representants dels treballadors, l'objectiu passa perquè els funiculars i el cremallera de Montserrat deixin de ser considerats com un "servei turístic" i passin a formar part de la xarxa principal de FGC, considerada un "servei essencial" que els situaria en un lloc òptim per poder entrar a negociar la recuperació dels salaris que reclamen. Tot i les reivindicacions, que porten damunt la taula des de fa més d'un any, els treballadors no confien que es puguin desencallar la situació fins després de l'aprovació del nou pressupost de la Generalitat.

"No sabíem que els treballadors feien vaga"

La vaga, anunciada per les xarxes socials i també des de la carretera a l'entrada del recinte, no ha evitat agafar desprevingut algun dels visitants del monestir de Montserrat. És el cas de la família Dominique, que aprofitant la seva estada nadalenca a Platja d'Aro, han decidit dedicar el dia de Reis a la visita del santuari després d'haver conduit uns 150 quilòmetres. "Venim de França i ens feia molta il·lusió visitar l'emblemàtic monestir de Montserrat pujant amb el cremallera, però no sabíem que els treballador feien vaga", ha explicat la Hurstel Dominique.

Tot i això, la família no ha desistit del seu objectiu i han prosseguit el camí fins al monestir amb els seus propis vehicles. "Ara que ja hem fet tants quilòmetres, continuarem el camí per carretera fins al santuari", ha explicat Hurstel Dominique.