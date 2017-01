Moià s'emporta 750.000 euros de la rifa del Nen, que també esquitxa Manresa

Si el sorteig de Nadal va passar de llarg de les comarques centrals, ahir la rifa del Nen hi va deixar caure un bon pessic del segon premi, molt repartit, amb el número 95.379. Moià se'n va endur la part més important, amb un total de 750.000 euros de premi cor-responents a una sèrie sencera venuda a l'administració del carrer de Sant Antoni. L'administració número 9 de Manresa, a l'avinguda de les Bases, també n'havia venut, però ni Loterías y Apuestas del Estado ni els responsables de l'establiment, amb qui aquest diari no va poder contactar, en van confirmar la quantitat.

A Moià, l'administració del car-rer de Sant Antoni ahir va obrir portes malgrat ser festiu «per si toca», i aquesta vegada la sort els va venir rodada. «Encara no m'ho acabo de creure», explicava emocionada poc després de saber la notícia la seva propietària, Olga Valldeoriola, al costat de la seva neboda Laia Soler, que es trobava «en estat de xoc». Totes dues treballen en aquest establiment, juntament amb Pilar Valldeoriola, que ahir no hi va poder ser perquè estava malalta.

Tampoc no s'hi va deixar veure durant tot el matí cap dels premiats. En aquesta administració (la número 1 i única de Moià) s'havien venut deu dècims del número afortunat (75.000 euros per butlleta) «i dubto que se'ls quedés tots una sola persona», deia Valldeoriola, tot i que no ho podia assegurar perquè «és un número molt maco que es va vendre molt ràpid», i tot en finestreta. «Tampoc no sé si és gent del poble o de fora».

L'absència dels afortunats no va fer minvar la il·lusió ni a les venedores ni als clients, que hi feien cap per felicitar-les, mentre els que encara no ho sabien s'hi apropaven encuriosits veient com cor-rien les ampolles de cava. «Unes quantes persones ja m'havien dit que aquest any tocaria, i ara han vingut a recordar-m'ho», explicava Valldeoriola, sense amagar que havia tingut «un cert pressentiment». «Avui mateix a primera hora [ahir per al lector], una persona molt estimada que treballa a la ràdio local estava convençuda que donaríem un premi gros, i abans del sorteig ja m'ha convidat a anar al seu programa dimecres per explicar-ho. Encara estic al·lucinant!», comentava Valldeoriola emocionada.

La sort torna 20 anys després

Aquesta ha estat la segona vegada que l'administració número 1 de Moià dóna un premi gros en els seus 22 anys d'història. L'estrena va ser pel sorteig de Nadal del 1996, en què es van repartir 72 milions de pessetes (432.000 euros) del número 25.430. Eren deu sèries venudes d'un dels cinquens premis, set de les quals van ser per als socis del Club de Golf Montbrú-Moià, tot i que també se'n van beneficiar jugadors de golf solsonins i berguedans que en tenien participacions. La resta s'havien venut per finestreta.

Aleshores «l'administradora era la meva mare», explicava ahir Valldeoriola, contenta perquè des que ho és ella (fa un parell d'anys) és el primer premi que dóna, «i em fa una il·lusió terrible!».