Montserrat assoleix el seu rècord de visitants i se situa en els 2,5 milions el 2016

Montserrat ha tocat el 2016 un sostre. S'ha situat per primera vegada des que es tenen registres exhaustius (els darrers 15 anys) a l'entorn de la barrera dels 2,5 milions de visitants. És una dada que s'ha de confirmar plenament, perquè en casos com les xifres dels qui accedeixen amb l'aeri encara no estan tancades, però les ja oficials i la projecció de les provisionals no deixen cap dubte que la barrera se superarà. La xifra és rellevant per si mateixa, però encara ho és més si es té en compte que en aquest segle no s'havia superat (per molt poc el 2014 i el 2015) ni els 2,4 milions de turistes, i que respecte a l'any passat –que ja havia estat un dels millors– el creixement és de més de 100.000 persones (al voltant del 5%).

L'augment més substancial, en números relatius, es produeix a l'aeri, ja que el salt que ha fet entre un any i l'altre és del 13% (sempre prenent com a base dades no definitives), ja que s'ha passat dels 274.228 viatgers de l'any passat als més de 316.000 aquest any. Ara bé, la carretera continua sent, de bon tros, el camí més utilitzat per accedir al santuari. De fet, dos de cada tres visitants ho fa en vehicle privat o autocar, i per aquesta via el 2016 també hi ha hagut un augment prou significatiu, a l'entorn del 5%. Han estat 1.673.202 persones les que han triat aquest mitjà –i, per tant, han accedit fins al pàrquing de Montserrat– per pujar a la zona de l'entorn de l'abadia.

Pel que fa al cremallera, la dar-rera dada facilitada (no definitiva) xifra a l'entorn dels 515.000 els usuaris que ha transportat al llarg d'aquest any, en què el servei s'ha vist afectat per unes quantes jornades de vaga dels seus treballadors. Ahir, precisament, n'hi havia convocada una (vegeu desglossat). Tanmateix, però, podria acabar tancant les dades oficials arribant als 550.000. A banda d'aquestes tres vies d'arribada, de les quals se'n fa un registre molt directe, hi ha un nombre gens menyspreable de visitants que pugen a Montserrat per altres accessos com Marganell, Can Maçana o Collbató i que, o bé no acaben anant al santuari, o bé des d'aquests punts hi arriben a peu, i que no formen part d'aquestes xifres oficials. S'estima que aquest volum de persones és al voltant de les 600.000, per la qual cosa el nombre total de visitants de Montserrat arribaria a superar els 3 milions anuals.

Pràcticament els cinc últims anys han estat de creixement constant, i des del 2013 sempre per damunt dels 2,3 milions de turistes. Des del 2002, que és quan se'n fa un registre exhaustiu (i el 2003 es va incorporar el cremallera com a mitjà de transport), pràcticament sempre Montserrat ha superat els 2 milions de visitants. Només van ser una excepció el 2003 i el 2009, en aquest darrer cas perquè es va veure molt afectat pels episodis d'esllavissades que van obligar a tallar durant dies l'accés per carretera.

Des d'aquella caiguda, el turisme estranger, sobretot el rus, va mantenir el nombre total de visitants per sobre dels dos milions, i així es compensava la davallada del nacional.

La relació entre el turisme nacional i l'estranger era abans de la crisi de 6 a 4. Durant els pitjors anys de recessió, la proporció es va capgirar i els visitants internacionals superaven els catalans. Enguany, segons estimacions que feia el Patronat de Montserrat l'agost passat, s'hauria tornat a la proporció original.

La recuperació del turisme nacional ha coincidit amb la caiguda del visitant rus, que precisament havia ajudat a mantenir el nombre de turistes quan el català va fer figa. Ara, el principal turista estranger torna a ser el tradicional a la muntanya: el francès, l'anglès i l'alemany. Segons les aproximacions actuals, el percentatge de visitants provinents de països de la Unió Europea és del voltant del 25%. El 60 % és català. La resta són turistes espanyols i de la resta del món.