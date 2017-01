Un sorteig que ha deixat premis grans a la Catalunya Central quatre anys seguits

El sorteig de Reis ha agafat estima a les comarques de casa nostra. Potser no amb diners molt repartits, però sí deixant-hi caure premis importants. La dada que ho posa de manifest és que en els últims quatre anys, de manera consecutiva, aquesta rifa tradicional hi ha deixat caure tres segons (el del sorteig d'ahir, a Manresa i a Moià; i el del 2014 i el 2015, a Puigcerdà) i fins i tot un primer, l'any passat a Sant Vicenç, tot i que en aquest cas va ser una única butlleta. Traduït en diners, més de 2 milions i mig d'euros per a una quarantena llarga de dècims.

El cas més curiós va ser el de la capital cerdana. La fortuna va propiciar una situació ben curiosa a Puigcerdà en els sortejos del Nen de fa dos i tres anys, d'aquelles que semblen impossibles que es donin si no és, precisament, producte dels capricis de l'atzar.

L'administració de loteria número 1 puigcerdanesa, l'única de la capital cerdana, va tornar ser protagonista el 6 de gener del 2015. Aquest veterà establiment va repartir llavors un suculent pessic del segon premi, en concret una sèrie (és a dir, deu dècims) del número 43.743, que van ser premiats amb un total de 750.000 euros. Però el més rellevant i capriciós d'aquella diada afortunada era que es tractava exactament de la mateixa quantitat de diners que el mateix establiment havia repartit just un any abans en el mateix sorteig, en el qual també li va tocar el segon premi. Així durant dos anys consecutius i en el mateix sorteig aquest establiment ceretà, que regenta la quarta generació de la mateixa família, va repartir ni més ni menys que un milió i mig d'euros. En totes dues ocasions els deu dècims venuts es van despatxar a través de la finestreta del veterà establiment ubicat al cèntric passeig 10 d'Abril de Puigcerdà.

L'any passat, la fortuna es va traslladar cap a Sant Vicenç, on va anar a parar ni més ni menys que el primer premi del sorteig. L'alegria, però, va ser finalment més continguda perquè el que s'havia venut era un únic dècim del 22.654, que algú havia adquirit mitjançant la màquina de que disposa l'administració (és a dir, no va ser per finestreta). L'afortunat es va endur la prou generosa quantitat de 200.000 euros. I ahir, els Reis van portar fortuna a Moià i Manresa.