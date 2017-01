Un incendi en un garatge de Santpedor obliga a evacuar els veïns de tres immobles

Un incendi originat, avui diumenge, en un garatge abandonat del carrer Manzana de Santpedor ha obligat a evacuar els veïns de tres immobles, però cap persona ha estat afectada pel fum.

Els Bombers han rebut l'avís poc abans de les 8 del vespre i hi han enviat sis dotacions. L'immoble afectat és número 4, i en un primer moment les tres persones que havien en el tercer pis no s'han atrevit a baixar per la gran quantitat de fum provocat per les flames.

Finalment, els bombers han ajudat a baixar a les persones que s'havien confinat en el pis. A la primera planta hi havia un gos que han rescatat -ja que l'inquilí treballa a fora i en aquell moment hi era-, i el veí del segon ha baixat pel seu propi peu. Més tard han obligat a evacuar per precaució als veïns que viuen al número 6 i també els del número 3 del carrer Vell, que és contigu a l'immoble afectat.

Poc després de les 9 del vespre, els Bombers ja feien les darreres tasques per apagar el foc. De moment, no se sap com s'ha originat. El carrer Manzana és molt a prop de la plaça de l'Ajuntament.