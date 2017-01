Collsuspina estudia poder obrir una llar d'infants a l'edifici de la nova escola

Collsuspina està estudiant la necessitat d'obrir una llar d'infants de cara al curs vinent, que s'habilitaria dins el nou edifici de l'escola del poble, en marxa des de l'inici de curs, i que forma part de la ZER Moianès Llevant. Així ho va explicar ahir l'alcalde del municipi, Oriol Batlló, durant la inauguració oficial de la nova Escola de Collsuspina, presidida per la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz.

Segons el batlle, durant els mesos de gener i febrer s'iniciaran les converses amb les famílies que tenen fills en edat d'utilitzar la llar d'infants (1 i 2 anys) o que esperen un nadó per sondejar-les i veure si estarien disposades a inscriure els seus fills a la llar d'infants. Si la iniciativa tira endavant, el finançament no serà un problema ja que l'alcalde va explicar que es van reservar al voltant de 60.000 euros del pressupost per les obres que s'haurien de dur a terme. Per la seva banda, la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, va destacar que es tractaria d'un servei més per un municipi petit com Collsuspina i que si l'ajuntament hi veu la necessitat, «des del Govern obrirem les converses perquè pugui ser una realitat».

Aquest curs l'escola de Collsuspina ha estrenat un nou emplaçament, en un edifici que va heretar l'Ajuntament l'any 2012 i que funciona des del mes de setembre a ple rendiment. Així, la trentena d'alumnes de l'escola, que els deu anys anteriors s'encabien en dos mòduls prefabricats, enguany gaudeixen d'un edifici reformat de gairebé 400 metres de zona útil envoltat d'un pati de grans dimensions, on també preveuen instal·lar un petit hort. L'edifici Els Ventets tenia dues plantes i ha necessitat una inversió al voltant dels 460.000 euros per habilitar-lo com a escola, sufragats per la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament. El seu director, Bernat Camps, destacava el canvi que ha suposat el pati per als infants, acostumats a fer l'esbarjo en un espai de dimensions «molt limitades».

Camps va expressar que «el centre obre portes a nous horitzons, tot i que una escola rural no és senzilla. Agraïm la feina que durant 9 anys va portar a terme l'anterior directora, Josefina Fàbrega», i va destacar que l'escola és un servei imprescindible per al progrés cultural d'un poble. La consellera Meritxell Ruiz va posar en relleu que Catalunya disposi d'una extensa xarxa d'escoles rurals i va afegir que «és molt important la col·laboració que ha tingut Collsuspina amb una colla de famílies que s'han compromès a aconseguir el nou centre. L'escola és un dels llocs més importants de cada poble i cal posar-la en valor».