Les comarques centrals sumen quinze dies amb mínimes sota zero

El fred persistent que s'ha instal·lat a Catalunya es deixa notar fort a les comarques centrals, amb mínimes que s'han mantingut sota zero durant quinze dies pràcticament consecutius en municipis com Artés o Òdena, o fins i tot més a Cardona i Bagà, o a Das, on s'han vorejat els 13 graus negatius.

Les temperatures mínimes van iniciar un descens generalitzat coincidint amb el darrer episodi de pluges del desembre, que va deixar aproximadament de 10 a 20 litres entre el 19 i el 21 d'aquell mes a diversos observatoris de les comarques centrals. A partir d'aquí es van anar registrant mínimes sota zero i en general s'hi han mantingut de mantingut permanent fins ara. Municipis com Bagà o Das arrosseguen valors negatius consecutivament des de mitjan desembre, però és que en diversos observatoris del Bages s'ha donat una situació semblant, tot i que amb valors no tan extrems (vegeu alguns exemples al gràfic). A Cardona, per exemple, només hi ha hagut un dia amb la mínima positiva des del 22 de desembre fins ahir, i van ser tan sols 4 dècimes el 4 de gener.

El fred també s'està deixant notar fort a latituds més al sud, i en municipis com Òdena el termòmetre ha baixat fins als -5 graus o més de manera persistent al llarg d'aquesta darrera setmana, i fins i tot Olesa ha registrat mínimes sota zero diverses vegades. I és que el fred sostingut d'aquests darrers 15 dies s'ha intensificat amb l'entrada d'any, fins a assolir la mínima més extrema de la temporada d'hivern el dia de Reis en la majoria d'observatoris. A Das, el 6 de gener es va baixar fins a gairebé -13 graus, però també va ser el dia més fred a Cardona (-6,9), Artés (-6,4), Òdena (-5,9), Solsona (-4,9), Manresa (-4,7), Moià (-3,9), o Olesa (-0,9), entre altres. A Bagà, en canvi, la mínima es va assolir el 2 de gener (amb -6,5 ºC), igual que a Berga (-1,3 ºC). A l'observatori de Pujalt, a l'Anoia, ha glaçat de manera consecutiva des del dia de Cap d'Any, un fet que no s'havia donat mai fins ara en els 13 anys que fa que s'hi recullen dades climàtiques.

Gens de pluja

El canvi d'any ha portat fred, i ni gota de pluja. De fet, l'anticicló que hi ha sobre Catalunya ja s'hi va instal·lar a final de desembre, de manera que hi ha hagut uns quants dies d'absència de precipitacions, si bé avui arriba un petit front que podria deixar algunes pluges i trencar aquesta continuïtat (vegeu desglossat). Les darreres pluges amb quantitats apreciables sobre Catalunya van caure el 20 de desembre. L'endemà es va registrar algun plugim, i des d'aleshores, tan sols algunes dècimes que en realitat no són de pluja, sinó de les glaçades i de la mateixa boira gebradora.