La plataforma Montsalat -nascuda com a denúncia de la salinització d´aigües al Bages- i l´Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent han presentat un plec d´al.legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria del Bages en què en demanen la nul.litat i, per tant, la retirada. Consideren, tal i com manifesta textualment l´entitat ecologista, que aquest document urbanístic (aprovat inicialment el mes d´octubre passat) és «un instrument de planejament jurídicament inviable o il.legal».

Els arguments principals que esgrimeixen són, d´una banda, que consideren que hi ha una «infracció d´ordre de procediment» perquè, segons exposen, el PDU «no pot ordenar la continuïtat dels runams salins d´Iberpotash sense que abans se n´hagi garantit la restauració i les condicions tècniques d´acord amb el procediment i els criteris que estableix la normativa ambiental». De l´altra, que valoren que amb el document urbanístic pretén donar cobertura a una activitat damunt la qual pesa una sentència ferma «pel delicte ecològic de salinització de les aigües per salmorres descontrolades de les seves instal.lacions a Súria i a Sallent».

Entre altres consideracions, Montsalat posa en relleu en les seves al.legacions que «el PDU de l´activitat minera del Bages manté l´abocament de residus salins als runams del cCogulló fins al proper 30 de juny, i per a 15 o 20 anys més al runam del Fusteret en unes condicions que no poden evitar els lixiviats subterranis de salmorra i que són motiu de condemna per delicte ecològic».