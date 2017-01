Arxiven la causa contra l'expresident de SCC per un presumpte delicte d'injúries

L'Audiència de Barcelona ha arxivat la causa contra l'expresident de Societat Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch per un presumpte delicte d'injúries en considerar que els fets ja han prescrit. D'aquesta manera, la sala cinquena de l'Audiència ha acceptat el recurs d'apel·lació que va presentar la defensa de Bosch contra la interlocutòria que va dictar el Jutjat número 3 de Manresa el passat 25 d'agost de 2016 en què considerava que els fets no havien prescrit i, per tant, el cas seguia endavant. En la interlocutòria de l'Audiència, a la qual ha tingut accés l'ACN, el jutge considera que els fets sí que haurien prescrit tenint en compte que les presumptes amenaces que Bosch hauria penjat a les xarxes socials contra personalitats catalanes s'haurien efectuat l'11 de març de 2014, mentre que l'associació Drets va presentar la querella el 14 de setembre de 2015, i ja "hauria transcorregut el termini de prescripció previst".

Representat per l'associació de juristes Drets, l'actor català Toni Albà va presentar una querella contra Bosch el passat 14 de setembre de 2015 per haver presumptament amenaçat i injuriat diverses personalitats catalanes a través d'un perfil de Facebook fals que tenia el nom de 'Fèlix de Sant Serní de Tavernoles'. Drets acusava Bosch d'estar al darrera d'aquest perfil des d'on s'haurien enviat missatges a personalitats com l'expresident Artur Mas, el diputat de la CUP David Fernández o la periodista Pilar Rahola, entre d'altres.

El jutjat penal número 3 de Manresa va obrir diligències prèvies contra Josep Ramon Bosch després de la querella que va interposar Drets i l'expresident de SCC va haver de declarar als jutjats el 20 de gener del 2016 en qualitat d'investigat. Tot i que el perfil de Facebook va ser eliminat poques hores després de presentar-se la querella, Drets va informar que disposava d'una acta de navegació certificada que en demostrava l'existència i que va fer arribar a la causa oberta als jutjats. La defensa de Bosch va presentar un recurs de reforma en considerar que els fets havien prescrit, però el penal 3 de Manresa va desestimar-lo. Davant d'això, la defensa de l'acusat va presentar un nou recurs d'apel·lació.

Josep Ramon Bosch va dimitir de president de Societat Civil Catalana pocs dies després de la presentació de la querella. A la sortida dels jutjats, Bosch no va voler fer cap declaració, però el seu advocat va explicar que s'havia negat a declarar davant del jutge perquè consideraven que la causa havia prescrit i, per tant, demanaven el seu arxivament. Ara, el magistrat ha donat la raó a la defensa.

En la interlocutòria, l'Audiència de Barcelona considera que la defensa de l'honor del denunciant es va consumar "en el moment de la publicació de les expressions injurioses i va ser en aquell moment quan es va realitzar l'acció típica, la qual no es va continuar desenvolupant". En el text, el jutge assegura que el delicte es considera "instantani amb efectes permanents" i creu que la interlocutòria que va dictar el penal 3 de Manresa és errònia perquè "aplica com a dia inicial del còmput per a la prescripció el corresponent a delictes permanents" i no als delictes instantanis. El jutge també deixa clar en el seu escrit que no es pot presentar cap recurs.