La comissió que estudiarà crear una funerària pública comarcal analitza el sector

Recopilar el màxim d'informació i dades possibles per analitzar la situació al Bages i la del sector de les funeràries és la primera tasca que durà a terme la comissió política que es va crear per estudiar la viabilitat d'una funerària pública comarcal, que té previst reunir-se en les properes setmanes. La informació ha de permetre veure per què els preus del servei són tan alts al Bages i si hi ha lliure competència o no. A partir d'aquí, la comissió decidirà «si cal demanar l'estudi de viabilitat», segons han informat fonts del Consell Comarcal.

L'ens està en espera que l'Agència Catalana de la Competència els passi una documentació «que permetrà avaluar els preus i la situació al Bages» per reunir la comissió que es va crear arran d'un acord del Consell d'Alcaldes del 16 de novembre passat. Està integrada per un representant polític del Consell Comarcal, un de cada grup polític comarcal, un dels alcaldes sense representació política en el ple del Consell i els tècnics que es consideri oportú per encar-regar i adjudicar la realització de l'estudi, si així es decideix.

La proposta de crear un servei funerari públic comarcal va sorgir del grup de la CUP, que va proposar el debat al Consell Comarcal, però finalment es va traslladar al Consell d'Alcaldes, que va considerar oportuna la creació de la comissió per fer una diagnosi i estudiar la viabilitat de la proposta.

Esfune no serà a la comissió

El Consell Comarcal del Bages ha denegat l'oferiment d'Esfune, associació que reclama la liberalització del mercat funerari, de col·laborar com a «independents» en l'elaboració de l'estudi per a la creació d'un servei funerari públic comarcal al·legant consideracions formals. Des de l'entitat creuen que «davant d'una problemàtica d'un servei considerat essencial d'interès general» per part del Consell, «ha faltat sensibilitat i imaginació política per abordar la solució». Esfune considera que hauria pogut «aportar experiència i solucions a la problemàtica existent a la comarca» de forma «gratuïta». El Consell Comarcal sí que s'ha ofert a mantenir informada l'entitat.