«Sota l'interès general es justifica la invasió de competències municipals»

Les dues entitats que han presentat al·legacions al PDU de la mineria del Bages i que en demanen la retirada consideren que un dels aspectes que deslegitimen aquest document és que establiria un ordre invers en l'àmbit de les competències.

En aquest punt, fan referència especialment al conveni que la Generalitat i Iberpotash van signar el 13 de novembre del 2015, que fixava les bases del futur desenvolupament de l'explotació minera a la comarca i que partia d'un element clau: declarar aquesta activitat «d'interès públic i estratègic».

Aquesta declaració és una dels pilars fonamentals damunt del qual s'ha bastit el nou pla urbanístic que hi ha en procés. Però Montsalat i l'Associació de Veïns de la Rampinya en discrepen radicalment.

La plataforma ecologista exposa en l'argumentari de les al·legacions presentades que «l'urbanisme s'ha d'ordenar per l'interès públic i comú; després l'interès particular s'hi ha d'adaptar. Però el PDU de l'activitat minera actua en sentit invers, la seva potestat queda restringida pel conveni previ entre la Generalitat i l'empresa Iberpotash, que en traça les directrius». Per això, conclou, «ens trobem davant d'una infracció d'ordre de procediment».

En aquesta línia, el col·lectiu ecologista Montsalat també retreu que «el PDU envaeix competències urbanístiques pròpies d'ajuntaments per implantar-hi activitats poc definides i qüestionables qualificades d'interès general».