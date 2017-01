Les millores al Cobert del Batre de Sant Fruitós i el seu entorn van prenent forma

La rehabilitació de la teulada del Cobert del Batre de Sant Fruitós de Bages i la urbanització i reordenació del seu entorn van prenent forma. Les bastides que, durant unes setmanes, envoltaven l'estructura ja han desaparegut i a l'entorn ja es treballa en la construcció de la graderia fixa.

Les obres, que van començar a l'estiu, han de deixar la teulada del cobert sense degoters i la plaça que l'envolta s'ha de convertir en un espai arreglat per a l'oci i el lleure amb un nou enllumenat i mobiliari urbà. Una de les principals actuacions al voltant del cobert és la formació d'unes grades pensades per a zona de lleure i alhora per funcionar com a platea en cas de la realització d'espectacles. Els treballs al cobert de l'antiga màquina de batre tenen com a objectiu potenciar l'ús d'aquest element patrimonial com a equipament per a activitats lúdiques i culturals.