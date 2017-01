Montsalat no entén que no es prevegin actuacions d'impermeabilització

El Pla Director Urbanístic de la mineria del Bages va complementat de diversos documents, com ara l'Estudi Ambiental Estratègic, que fa una diagnosi ambiental dels runams. Montsalat hi fa una referència concreta i àmplia en les seves al·legacions, i entre altres aspectes en subratlla que «sorprèn enormement» que entre les anomenades «actuacions directes sobre les externalitats» dels dipòsits salins «no prevegi l'opció d'impermeabilització i restauració, de manera semblant a com es va impermeabilitzar i restaurar el runam de Vilafruns», a Balsareny.

Tot i que el futur d'aquestes muntanyes artificials hauria de passar per la seva eliminació mitjançant, sobretot, l'explotació de la sal que contenen, la plataforma expressa la seva estranyesa perquè no es tingui en compte un possible cobriment «quan les directrius del PDU i les mesures de contenció proposades al seu Estudi Ambiental Estratègic, en el millor dels escenaris, no aconseguirien eliminar l'afectació dels runams fins d'aquí a 50 anys».

La impermeabilització que la Generalitat va promoure en el seu moment del runam de Vilafruns es va fer mitjançant un cobriment amb làmines de polietilè (plàstics d'alta densitat) per evitar d'aquesta manera que hi entrin en contacte l'aigua exterior (de pluja) i en provoqui la dissolució i posterior filtració cap al subsòl. Montsalat, que va ser una de les principals defensores del projecte, posa en relleu que actualment hi ha «tècniques diverses» amb les quals «s'aconsegueix impermeabilitzar tota mena de superfícies», i suggereix per exemple l'ús de resines de poliuretà projectat.