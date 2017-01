Montsalat i la Rampinya de Sallent demanen la nul·litat del pla urbanístic de la mineria

La plataforma Montsalat –nascuda com a col·lectiu de denúncia de la salinització d'aigües al Bages– i l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent han presentat un plec d'al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria del Bages en què en demanen la nul·litat i, per tant, la retirada. Consideren, tal com manifesta textualment l'entitat ecologista, que aquest document (aprovat inicialment el mes d'octubre passat per la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central) és «un instrument de planejament jurídicament inviable o il·legal».

Els arguments principals que esgrimeixen són, d'una banda, que consideren que hi ha una «infracció d'ordre de procediment» perquè, segons exposen, el PDU «no pot ordenar la continuïtat dels runams salins d'Iberpotash sense que abans se n'hagi garantit la restauració i les condicions tècniques d'acord amb el procediment i els criteris que estableix la normativa ambiental».

De l'altra, valoren que amb el document urbanístic es pretén donar cobertura a una activitat damunt la qual pesa una sentència ferma «pel delicte ecològic de salinització de les aigües per salmorres descontrolades de les seves instal·lacions a Súria i a Sallent». Entre altres consideracions, Montsalat posa en relleu en les seves al·legacions que «el PDU de l'activitat minera del Bages manté l'abocament de residus salins als runams del Cogulló fins al proper 30 de juny i per 15 o 20 anys més al runam del Fusteret en unes condicions que no poden evitar els lixiviats subterranis de salmor-ra i que són motiu de condemna per delicte ecològic».

Tant l'entitat ecologista com la veïnal –que han presentat al·legacions diferents però en una línia similar– retreuen als redactors del pla que hi no aparegui cap referència a algunes de les sentències que s'han dictat els darrers anys directament relacionades amb l'activitat minera al Bages, com la que, ja ferma, condemnava tres exdirectius i, subsidiàriament, l'empresa per contaminació de rius i aqüífers.

L'Associació de Veïns del barri de la Rampinya de Sallent –entitat que va promoure tres contenciosos en què els tribunals els van donar la raó, com ara la que va derivar en la suspensió de la llicència ambiental per a l'activitat minera a Sallent-Balsareny– considera en les seves al·legacions que «es fa un seguidisme dels interessos econòmico-financers d'Iberpotash, que no té cap mena de justificació», i que «ara no solament es tolera el desplegament de l'activitat, sense cap mena de permís, pla ni programa que garanteixi la restauració del medi que s'està malmetent, sinó que a través del PDU se li dóna carta de naturalesa i reconeixement fins al 2020, de manera que se'ns fa difícil poder-nos imaginar que algun dia podrem tornar a veure-ho com era».

En aquesta línia, Montsalat argumenta en les al·legacions que el pla urbanístic de la mineria del Bages «no pot ordenar la continuïtat dels runams salins d'Iberpotash sense que abans se n'hagi garantit la restauració i les condicions tècniques d'acord amb el procediment i els criteris que estableix la normativa ambiental».

Tant l'associació de la Rampi-nya com Montsalat incideixen en el fet que aquest Pla Director Urbanístic de la Mineria contravé un altre PDU, el del Pla de Bages, aprovat el 2006 «que ja establia criteris i objectius de minimització dels residus generats per la mineria de la potassa» i entre altres accions «ja es fixava la d'exigir un pla de restauració complet abans d'autoritzar l'activitat extractiva».

Totes dues entitats conclouen que, en aquesta qüestió, «el PDU del Pla de Bages no s'ha complert», i Montsalat retreu que «en lloc d'analitzar» per què aquest pla del 2006 «s'ha ignorat» i «d'arbitrar mesures per fer-lo complir, el departament redacta un altre PDU al servei de l'expansió de l'empresa que l'ha incomplert». El termini per presentar al·legacions al pla urbanístic s'acaba demà.