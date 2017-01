El govern de Sant Fruitós celebra un ple en solitari per la plantada de l´oposició

L´equip de govern de Sant Fruitós (Gent Fent Poble i PSC) ha viscut aquest dijous a la tarda un ple inusual per la imatge, la brevetat i la placidesa. Tenia, però, un motiu evident. No hi ha hagut debat perquè no hi ha hagut oposició. I no hi ha hagut oposició perquè els dos grups municipals que en formen part (Convergència, amb 4 regidors, i ERC, amb 2) no hi han assistit per posar de manifest el seu desacord amb el canvi d´horari de les sessions plenàries aprovada per l´executiu local. I és que el d´aquest dijous era el primer ple ordinari d´aquest mandat que s´ha convocat per a les 6 de la tarda, i no a les 8 del vespre com s´havia fixat des de principi de l´actual legislatura. La imatge, doncs, ha estat la d´una taula amb gairebé totes les cadires buides a banda i banda (on s´assessuen els representants de l´oposició).

Tal i com ja va informar Regió7, en el ple del 12 de desembre es va aprovar una proposta de l´equip de govern per fer el canvi d´horari de les sessions, proposta que només va comptar amb els vots favorables de Gent Fent Poble i PSC, ja que les dues formacions de l´oposició ja van fer explícit en aquell moment que aquesta modificació els comportava moltes dificultats per compaginar-ho amb el seu exercici laboral i, en conseqüència, per poder-hi assistir.

L´equip de govern defensa aquest pas en el marc de la iniciativa popular ´Ara és l´hora´, que propugna una racionalització dels horaris a Catalunya (sobretot els laborals i els escolars), més d´acord amb els estàndards europeus. L´oposició es mostra favorable a les iniciatives per millorar la conciliació familiar, però argumentava ja en aquell ple que la feina que dediquen al consistori ja forma part d´aquesta compaginació amb els seus compromisos laborals i que consideren que es poden trobar fórmules i horaris consensuats que no facin els plens tan llargs (el de desembre va durar 7 hores i es va acabar a quarts de 3 de la matinada) i que facilitin la compatibilitat per a tots els regidors, tant del govern com de l´oposició. Aquest mateix dijous al vespre, a les 8, les dues formacions, Convergència i ERC, han convocat un acte conjunt a la plaça de l´Ajuntament per argumentar la seva absència i la discrepància en relació al canvi d´horari.