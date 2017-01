Sallent obre la els 40 anys del Carnaval amb una versió irreverent dels Pastorets

El 1978, després de 40 anys de franquisme, El Carrilet va recuperar el Carnaval de Sallent. És en aquest punt on se situa l'acció de Els Pastorets del Carnaval 4.0, la representació teatral creada per a l'ocasió que aquest dissabte donarà el tret de sortida a la celebració del quarantè aniversari de la recuperació de la festa sallentina. La representació, que creua la trama dels Pastorets amb l'essència del carnaval, promet no deixar «indiferent» a ningú perquè els tradicionals Lluquet i Rovelló se les veuran amb emblemàtics personatges de la història sallentina.

Seguint la línia satírica que caracteritza el carnaval, es podran veure uns Pastorets inèdits i d'allò més irreverents on el Lluquet i el Rovelló hauran de seguir l'Estrella del Carnaval, que és la Verge de la 69ena, per retornar a Sallent una de les seves festes més emblemàtiques. El mateix cartell que anuncia l'espectacle ja deixa entreveure per on aniran els trets. El protagonitzen dos personatges que simulen el Pare Claret «que representa les forces del mal, des d'una òptica carnavalera», apunten des de l'organització, i la Verge de la 69ena «que, evidentment, representa les forces del bé».

La producció teatral impulsada per l'entitat El Carrilet, organitzadora del Carnaval, ja fa mesos que treballa en el transgressor muntatge que mou al voltant d'un centenar de persones, entre actors, tècnics i altres voluntaris. Amb aquest espectacle el Carrilet ha fet «una aposta decidida per potenciar els valors més irreverents i transgressors de la festa».

La versió del clàssic de Josep Maria Folch i Torres passat pel sedàs d'El Carrilet es podrà veure dissabte a l'Envelat en dues representacions. El muntatge ha generat una forta expectativa al municipi ja que, tal i com apunten des de l'entitat, per «la bona rebuda per part del públic» finalment hi haurà dues funcions, en comptes de només una com es preveia en principi. La primera serà a les 5 de la tarda i la segona, a les 10 del vespre. Les entrades, que costen 10 euros, es poden adquirir de forma anticipada als establiments Vinàlia i Amadeu.

Els Pastorets seran només el tret de sortida als actes de la quarantena edició del Carnaval de Sallent que, a banda de la tradicional festa d'hivern, que es farà del 23 de febrer a l'1 de març, com cada 5 anys, també tindrà la d'estiu. Els organitzadors ja han anunciat que la versió estiuenca tindrà lloc del 29 de juny al 2 de juliol.