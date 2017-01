Santpedor reclama a Iberpotash 6 milions d´euros per la contaminació d´aigües

L'Ajuntament de Santpedor ha presentat al Jutjat Penal 1 de Manresa una valoració dels danys i perjudicis econòmics causats als espais i béns públics per la contaminació de les aigües subterrànies del poble arran de l'activitat minera d'Iberpotash. En concret, Santpedor demana més de 6 milions d'euros per l´afectació a la Font de les Escales i Mina Santpedor i per la incidència de la salinitat al Riu d'Or.

El regidor de Medi Ambient, Josep Illa, va informar al ple de la corporació que la documentació que s´acaba de presentar al Jutjat respon al requeriment que aquest òrgan els havia fet després de condemnar Iberpotash a indemnitzar els municipis i particulars afectats per la salinització d´aigües arran de les filtracions de l´escombrera salina del Cogulló, a Sallent.

Segons la documentació presentada al Jutjat, el Grup Solucions valora en 1,33 milions d´euros l´afectació a la Font de les Escales amb efectes de desembre, tot i puntualitzant que mentre continuï la salinització caldrà afegir anualment un import de 36 mil euros de perjudicis. A aquesta xifra cal sumar la determinada per la valoració econòmica dels Serveis Tècnics municipals sobre la incidència de la salinitat al Riu d´Or i que passa dels 4,87 milions d´euros. També en aquest cas, mentre no es realitzi la captació i canalització de la surgència salina al Riu d´Or, caldrà afegir anualment un import de prop de 61 mil euros de perjudicis. Juntament a aquests dos grans àmbits públics, Santpedor també té dues afectacions de propietat privada, a Mas Lladó i a la font de Llussà, que han hagut de fer el mateix tràmit de presentar la valoració econòmica de perjudicis.