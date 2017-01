El PDeCAT diu que ERC ha rebutjat un govern d'unitat al Consell Comarcal del Bages

El PDeCAT del Bages, a l´oposició del Consell Comarcal, ha proposat a ERC (que governa l´ens juntament amb el PSC i ICV) un govern de concentració amb totes les forces polítiques que hi tenen representació. La iniciativa ha rebut la negativa de la formació republicana.

Fa un any i mig, quan es va formar el govern tripartit del Consell Comarcal, l´aleshores CiU i ERC es van emplaçar a parlar al cap d´un any «de futures negociacions». Un cop transcorregut aquest temps, les dues formacions s´han reunit però el possible pacte no ha arribat a bon port per la negativa d´ERC a fer el govern d´unitat que proposava el Partit Demòcrata. Així ho han manifestat aquest divendres al matí, en una roda de premsa a la seu del partit, la presidenta comarcal del PDeCAT, Ivet Castaño, i el portaveu del grup al Consell Comarcal, Joan Torres.

Segons Castaño, «la nostra intenció era entrar al govern per sumar, no per trencar res» i assegura que no pretenien «incrementar la despesa» de l´ens «ni engruixir l´estructura política i tècnica» sinó que l´objectiu del pacte era tenir «unes institucions fortes al territori» i «enfortir el lideratge comarcal». Segons la presidenta del partit al Bages, també era un proposta de «suma» tenint en compte «els aconteixements nacionals», ja que considera que el Consell «ha de donar un suport unànime al procés». Torres també ha destacat la importància de «fer front comú com a territori» ja que «serà un any decisiu i faríem molta més força».

El PdeCAT ha lamentat que els republicans no han donat cap opció d´«entrar en les negociacions» i s´hi han negat «d´entrada». Segons els demòcrates, el govern d´unitat és un model que funciona molt bé en altres Consells Comarcals com és el cas del d´Osona.