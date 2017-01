Sant Joan rehabilita el Parc Llobet amb noves mesures de seguretat

L´Ajuntament de Sant Joan ha finalitzat les obres de millora i rehabilitació del parc Llobet, que els veïns reclamaven per dignificar aquest espai i dotar-lo de noves mesures de seguretat per als infants que hi juguen. De moment, s´hi han invertit 6.000 euros per a les actuacions de més urgència, i al llarg del 2017 s´hi destinaran 83.793 euros més en diversos projectes d´adequació que els veïns van prioritzar mitjançant un procés participatiu votat a final d´any.

Les obres que s´hi han fet fins ara han consistit en la millora i rehabilitació dels tancaments del parc. En concret, s´ha fet la renovació de la tanca de la pista de futbol, s´ha instal·lat una nova barana en el mur adjacent al camp de futbol, s´ha fet el tancament perimetral d´aquest espai amb una barana de fusta tractada pel costat dels carrers Trafalgar i Sant Jordi, i s´han enretirat totes les varetes d´acer que s´utilitzaven per fixar el terreny.

Ara quedaran pendents les dues propostes que els veïns dels sectors Llobet, Palillo i Torrent del Canigó van triar amb el pressupost participatiu. D´una banda, s´adequaran els espais de joc i s´hi plantaran nous arbres, i de l´altra, es cobriran els talussos i s´instal·larà un tendal a la pista.

El regidor de Medi Ambient de Sant Joan, Ramon Planell, ha destacat «l´aposta decidida per convertir el parc Llobet en un espai de lleure i convivència que sigui referent per als veïns de la zona i per totes les persones que vulguin practicar esport a l´aire lliure o gaudir jugant amb els m´s menuts». També ha recordat que el parc Llobet és un espai públic «de primera qualitat, que s´està dissenyant amb la col·laboració i implicació directa dels Veïns».