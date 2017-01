L'autòpsia a Lluís Espinal deia clar que havia mort a trets i que el cos tenia forts cops

De la mort del jesuïta Lluís Espinal, nascut a Sant Fruitós i assassinat l'any 1980 a Bolívia, sí que se'n va fer un informe d'autòpsia en què, tot i algunes irregularitats en el protocol, queda molt clara la causa de la mort. Va ser assassinat amb múltiples trets. I no només això. En aquest document dels forenses també queda clar que el cos presentava fortes contusions i fractures que denotarien que havia estat sotmès a una tortura prèvia.

Aquest protocol d'autòpsia el van firmar quatre metges, un perit i un representant de la Companyia de Jesús el 22 de març del 1980 (el dia que va aparèixer el seu cos) i es va recollir en un llibre que es va editar aquell mateix any a Lima (Perú), titulat Luis Espinal, el grito de un pueblo.

S'hi ha referit en una entrevista en un mitjà bolivià (Página siete) un dels forenses que signen l'informe, Rolando Costa, arran de la polèmica que s'ha generat a Bolívia per la petició d'un fiscal d'exhumar les restes mortals d'Espinal, que estan enterrades al cementiri de La Paz. Tal com va explicar Regió7, la petició s'emmarca en la investigació de la possible implicació d'un excap de la Força Aèria bolivina, Jaime Niño de Guzmán, i del coronel de l'exèrcit Freddy Quiroga en la mort del religiós bagenc.

El fiscal, Genaro Quenta, considera necessària l'exhumació per determinar la causa exacta, ja que argumenta que «no existeixen documents» que ho certifiquin amb exactitud. L'exhumació –a la qual s'oposen els jesuïtes– s'havia de portar a terme fa una setmana però es va suspendre per un defecte de forma en el procediment.

La realitat, però, és que hi ha un informe d'autòpsia del cadàver de Lluís Espinal que deixa clar que es va fer l'anàlisi forense el mateix dia que es va trobar el seu cos al diposit de cadàvers judicial de La Paz. Infome que en les conclusions diu textualment que «s'estableix que la causa de la mort correspon a una hemorràgia aguda per múltiples lesions esquelètiques viscerals, provocades pel pas de projectils d'armes de foc», i que, «al mateix temps, s'estableix que s'han identificat signes de violències traumàtiques contuses de significació, com per exemple la fractura de l'os de l'estern, lesions que obeeixen a traumes provocats en vida».

En concret, el forense Rolando Costa, signant de l'informe, ha concretat que es van detectar un total de 17 orificis de bala a les regions ventrals i costals, i ha destacat que, a part, hi havia clars signes de cops, i que «el més notable era a l'alçada del pit». Costa ha volgut defensar així la feina feta en el seu moment per l'equip forense, i que se'n va fer el protocol preceptiu. També ha subratllat, però, que hi va haver alguna irregularitat en el procediment, bàsicament el fet que el cos ja el van trobar directament al dipòsit de cadàvers, «la qual cosa és una errada d'inici del procediment mèdic legal, perquè l'estudi comença amb l'aixecament del cadàver, la seva posició, la vestimenta. Però el cadàver estava nu i rentat. El primer que vaig fer va ser avisar les autoritats que el cos havia estat manipulat».

Lluís Espinal, l'esperit crític del qual havia generat moltes incomoditats, va desaparèixer quan sortia d'un cinema i després que el fessin pujar a un jeep. El seu cos va aparèixer abandonat entre deixalles i cosit a trets a quatre quilòmetres de La Paz.