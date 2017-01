Sallent preveu 7 milions de pressupost per fer la nova residència a final d´any

Sallent posa fil a l'agulla per iniciar, abans de final d'any, la construcció de la futura residència d'avis a l'antiga Fàbrica Vella, i ja figura com l'obra estrella del nou pressupost que l'Ajuntament acaba d'aprovar. Amb un total de 14.331.030 euros, aquests comptes són els més elevats de la història de Sallent, i la residència és la principal inversió, amb un cost de 7 milions d'euros, 5 dels quals s'han incorporat com a crèdit, mentre que els altres 2 s'obtindran del romanent de tresoreria acumulat de l'any passat.

L'Ajuntament preveu sufragar bona part del crèdit demanat mitjançant ingressos provinents de la venda de patrimoni, especialment d'uns pisos en propietat que té a Barcelona. De tota manera, «volem vendre en el millor moment», apunta l'alcalde, David Saldoni, i per això s'ha optat per la via del crèdit sense esperar més: «és un crèdit que podem suportar i no volíem estar condicionats a la venda per poder començar les obres». I és que, per poder-les licitar, cal tenir lligats els 7 milions de cost total, i això implicava haver ingressat els diners amb l'operació dels pisos o acudir al crèdit «sense haver de malvendre», i s'ha preferit la segona via.

Això farà incrementar l'endeutament de Sallent fins al 104 %, encara per sota del límit legal, que és del 110 %, explica Saldoni. Conscient de la situació, l'alcalde diu que «hem hagut de demanar permís per fer aquesta operació a la Generalitat, però no hi haurà problema» i, a més, «tenim els mecanismes que ens permetran tornar a baixar per sota del 75 % tan bon punt haguem venut els pisos». No se sap a quin preu es podrà vendre aquest patrimoni, però l'Ajuntament confia que donarà per cobrir bona part dels 5 milions. La resta «quedarà amb un crèdit a llarg termini perquè no volem que la generació actual hagi de quedar hipotecada per una inversió que té un llarg recorregut, ni volem que això alteri la política d'inversions de l'Ajuntament».



Es resolen al·legacions

L'Ajuntament va fer l'aprovació inicial de la residència el setembre passat, i durant aquest primer trimestre preveu fer l'aprovació definitiva i del plec de clàusules per treure les obres a concurs, si bé amb tota la tramitació que hi ha pendent l'alcalde veu poc probable que els treballs puguin començar abans de l'estiu.

Mentrestant, es treballa en la resolució de les al·legacions presentades en l'aprovació inicial, i en els informes que reclama ERC, a l'oposició, per garantir que l'edifici no tindrà cap risc d'inundabilitat. Saldoni diu que «ja disposem del de l'ACA, i mirarem si en demanem algun més». Quant a la futura gestió de l'equipament, que la CUP (també a l'oposició) vol que sigui pública, «en parlarem quan estigui construïda».

La nova residència tindrà uns 5.200 metres quadrats i disposarà de 90 places.



El pressupost més gran

La residència és la principal inversió que s'inclou en els pressupostos més elevats, que ho són perquè «inclouen aquest equipament però sense deixar de preveure altres inversions», diu Saldoni, que en conjunt, augmenten el 14,28 % respecte de l'any passat, mentre que la despesa corrent ho fa el 2,7 %.

D'aquests comptes Saldoni en destaca «la priorització» en matèria d'ocupació i emprenedoria, incloent-hi contractes ocupacionals, subvencions a les empreses, i beques per als projectes Turn On i Activa't. També hi ha una partida d'uns 100.000 euros per a la millora dels políogons industrials, i s'incorporen dos projectes sorgits de la participació ciutadana, com són la construcció d'una passera de vianants sobre el riu Cornet, i la urbanització del carrer Estació.