Sant Salvador inicia el camí per al pressupost participatiu

El Consell de la Vila de Sant Salvador de Guardiola centralitzarà el procés de votació del projecte que s´endurà la partida de 20.000 euros del pressupost d´enguany destinada a l´espai públic. La definició de la proposta guanyadora sortirà d´un procés participatiu que ja ha començat a la xarxa i culminarà amb una votació popular el proper mes de març. A la pàgina de facebook de l´Ajuntament ja s´han recollit quatre actuacions provisionals, totes elles d'arrejaments d'espais: la porta antiga i l'espai del darrera de la Masia del Calvet, la zona de la font de Dalt (sota el camp de futbol), l'aparcament de la piscina municipal, o rehabilitar el teatre de la Sala des del teló endins.

Els seguidors de la pàgina tenen fins el 2 de febrer per pronunciar-se sobre les propostes publicades amb el seu comentari i proposar-ne de noves, en cas que així ho considerin. D'entre totes les iniciatives recollides, més les proposades inicialment, es durà a terme un debat sobre quins són els quatre projectes finalistes que optaran a guanyar els 20.000 euros en la consulta popular que es realitzarà un cap de setmana del mes de març, encara per determinar. Les votacions tindran lloc en dos dies, a la Sala de Guardiola i a la Masia del Calvet, per tal d'apropar al màxim les urnes a la població.