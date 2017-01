El TSJC ordena a l´Ajuntament de Sallent que faci aturar els abocaments al Cogulló

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a donar la raó a l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent en un dels contenciosos oberts contra el runam del Cogulló i n'ha sortit una sentència que és contundent en el pronunciament. Resumint, requereix a l'Ajuntament sallentí que obri expedient a Iberpotash pel runam, li demana que ordeni la paralització de l'abocament de material i, fins i tot, que n'exigeixi el desmantellament.

Aquest nou pronunciament judicial respon a la desestimació d'un recurs que el consistori sallentí i l'empresa van presentar conjuntament contra una sentència del febrer del 2014, que ja es pronunciava en aquest mateix sentit. L'origen d'aquella sentència que ara s'ha vist ratificada es remunta a 9 anys enrere, quan l'associació de la Rampinya va demanar formalment a l'Ajuntament de Sallent que obrís un expedient de protecció en relació amb els abocaments al Cogulló, adduint que no s'ajustaven a legalitat urbanística.

El consistori, però, va acordar el 18 d'agost del 2008 desestimar la petició de l'associació i les mesures que li reclamaven que emprengués. És contra aquest acord de denegació que l'Associació de Veïns Sant Antoni del Barri de la Rampinya –que és representada per l'advocat berguedà Climent Fernández– va presentar un contenciós administratiu, davant del qual el Tribunal els va donar la raó.

Ara, el TSJC ha ratificat els arguments d'aquella sentència de fa gairebé tres anys i en «confirma íntegrament» el veredicte, que anul·lava l'acord pres per l'Ajuntament l'any 2008 i que, literalment, tal com es transcriu en la nova sentència «condemna» el consistori sallentí «a incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística»; a «ordenar la suspensió immediata del usos consistents en l'abocament i dipòsit de residu salí a la zona del Cogulló», i a requerir «a la interessada [se sobreentén que es refereix a l'empresa Iberpotash] la legalització d'aquest ús, de manera que s'ajusti a l'àmbit determinat en el planejament urbanístic vigent al municipi».

La sentència encara va més enllà i exigeix al consistori sallentí que «ordeni, en resolució del restabliment de la realitat física alterada, el desmantellament del residu salí acumulat extramurs d'aquell àmbit», i a més a més fixa que «d'aquests actes n'haurà de donar compte a aquest jutjat en el termini d'un mes a comptar des de la notificació ferma de la sentència, i amb una periodicitat mensual, fins a la seva completa execució».

El contenciós de l'Associació de Veïns de la Rampinya era contra l'Ajuntament de Sallent, però també s'hi va sumar com a codemnades tant l'empresa Iberpotash com la Generalitat. La sentència no és ferma i s'hi podrà presentar recurs de cassació.