L'onada de fred siberià triplica la demanda de sal de desgel a la planta d'Iberpotash a Súria

El fred siberià que afecta el país ha fet triplicar la demanda de sal de desgel a la planta que Iberpotash té a Súria, el principal productor de sal de desglaç d'Europa. Uns 200 camions carreguen cada dia més de 5.000 tones de sal i l'empresa ha ampliat el servei de subministrament les 24 hores del dia per satisfer tota la demanda. El cap de vendes de sal d'Iberpotash, Ramon Vilaseca, ha explicat que "ens hauríem de remuntar al 2012 per tenir unes xifres de venda estatal similars a les d'aquest any". La previsió d'una onada de fred més humit de cara al cap de setmana podria duplicar la demanda actual, però Vilaseca ha assegurat que l'empresa té una reserva de 200.000 tones de sal per satisfer tot el mercat en cas de nevades i glaçades a cotes baixes.

La planta d'Iberpotash a Súria està en plena activitat aquests dies a causa del fred, que ha fet triplicar la demanda de sal de desgel. Uns 200 camions carreguen cada dia 5.000 tones de sal de desglaç destinada al mercat estatal, però aquesta demanda podria incrementar-se encara més en els propers 15 dies, si la previsió de fred més humit s'acaba complint i si continua l'onada de fred que també afecta Europa.

La demanda estatal i internacional s'igualen



En els darrers anys Iberpotash ha fet créixer l'exportació de sal de desgel a l'estranger i s'ha consolidat com el principal productor de sal de desgel d'Europa. Tanmateix, aquest any el percentatge de vendes de sal a l'estranger s'ha igualat a la del mercat nacional degut al fred que ha afectat Catalunya i l'estat espanyol.

Sal a la carta



El cap de vendes de sal d'Iberpotash ha destacat que l'empresa s'està especialitzant cada cop més en la venda de sal al detall. En aquest sentit, ha explicat que s'ofereixen diferents tipologies de sal tenint en compte el lloc on s'haurà de fer servir. "No és el mateix la sal que s'ha de tirar en una pista d'esquí que la que s'ha de fer servir en una carretera, varia la humitat i la granulometria. És una mena de sal a la carta", ha afegit.