La plataforma que reclama el desdoblament de la C-55 censura l´enèsim ´no´ de Rull

Trànsit intens de vehicles a la C-55, al seu pas per Castellgalí ARXIU | MIREIA ARSO

La plataforma No Més Morts a la C-55 ha criticat aquest dijous l'enèsima negativa de la Generalitat a desdoblar aquesta carretera, tal i com va fer palès dimarts a la nit el conseller de Territori, Josep Rull, en una reunió amb el Consell d'Alcaldes del Bages.

En la trobada amb els batlles bagencs, Rull va insistir que la prioritat del Govern és traspassar trànsit de la C-55 cap a l'autopista C-16, a través de les bonificacions ampliades aquest 2017, i no pas desdoblar la C-55, el projecte del qual està redactat des de fa anys (entre Manresa i Castellbell), malgrat que no ha estat mai inclòs en els pressupostos de la Generalitat.

En un comunicat enviat aquest dijous, la plataforma censura que el Govern prefereixi pagar les bonificacions a Ferrovial i Abertis (integrants de la concessionària de l'autopista, Autema), abans que destinar els diners a desdoblar la C-55.

«Quin gran negoci per la concessionària! Amb els milions que s'han entregat a Ferrovial/Abertis, en menys de quatre anys hauríem pagat tot el desdoblament de Castellbell a Manresa, i potser evitat moltes desgràcies», exclama la plataforma, que afegeix que s'haurien destinat diners «a una carretera pública» i no pas «privada com la C-16».

La plataforma recorda que qui acaba pagant les bonificacions als conductors de l'autopista són els ciutadans. «Aquest traspàs de vehicles no és gratuït per als catalans. Paguem de les nostres butxaques cada vehicle que circula de dilluns a divendres, amb uns preus que són els més cars de tot l'estat espanyol», critica.

L'entitat també censura que la negativa a desdoblar la C-55 «sigui una decisió política, i no econòmica» i assegura que els alcaldes del Bages «callen, abaixen el cap i atorguen».