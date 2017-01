La Festa dels Traginers tindrà per primer cop una parella autèntica de nuvis a la cavalcada

La cavalcada dels Traginers de Balsareny veurà desfilar enguany una parella de nuvis autèntica per primera vegada en la seva història (es va reinstaurar oficialment el 1943 tot i que ja se celebrava). El balsarenyenc Jordi Selgas Catalan i Núria Gómez Ribas, de Sant Feliu de Guíxols, s'hauran casat oficialment el dia abans, però el diumenge 19 de febrer es farà una rèplica de la cerimònia, i tot seguit participaran a la cavalcada acompanyats de familiars i amics, tots vestits d'època.

Com va explicar aquest diari fa un any, la comissió dels Traginers ha estat treballant amb la proposta des de la darrera edició. Es va plantejar convertir la tradició de desfilar amb nuvis ficticis en un casament de debò, considerant que «casar-se en la festa més emblemàtica del poble pot ser un al·licient per a qualsevol balsarenyenc», diu el president de la comissió, Àngel Ribalta. El resultat han estat dues parelles aspirants, tot i que se'n va desdir una, i la del 2018 ja està adjudicada.

El casament, durant la festa



El principal requisit és que un dels dos membres sigui de Balsareny, i que fixin la data oficial del casament dins la festa, si pot ser diumenge mateix. «Aquí ens estimem els Traginers com un berguedà s'estima la Patum, i per a un balserenyenc poder-se casar al seu poble per la seva festa i davant de 15.000 persones que et veuran desfilar, és un honor molt gran», explica el regidor de Cultura, Albert Otero.

En aquest cas, el casament es farà el dia abans, però l'endemà es repetirà la cerimònia, que és pel civil, i amb tots els presents vestits d'època. Això sí, durarà deu minuts, i tot el protocol s'avançarà a l'inici habitual de la cavalcada per no entorpir el seu funcionament.

I és que, amb la versió fictícia no hi havia cerimònia, i tot l'espectacle es concentrava en la cavalcada. El banderer anava a buscar la núvia a casa, i d'allà es dirigien cap al punt d'inici de la cavalcada, que els esperava per arrencar amb presència del nuvi i el dot. En canvi, ara hi haurà casament. Abans, una comitiva acompanyada per la Cobla Ciutat de Manresa anirà a buscar la núvia i la seva mare a casa, i continuaran fins a l'ajuntament, on el nuvi i la mare del nuvi els rebran des del balcó. Un cop casats, la comitiva nupcial anirà a buscar el banderer a casa, i tots plegats es dirigiran al punt d'inici de la cavalcada.

A l'arribada a la plaça Onze de Setembre, la núvia entregarà el ram a la del 2018, i en aquell moment es farà públic el nom de la parella protagonista de la propera edició, que per ara l'organització manté en suspens.