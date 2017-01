Un dels actes destacats de la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages és la lectura dels pregons, que enguany es farà a la Sala Gran del Nexe-Espai de Cultura, en lloc de la sala de plens de la casa de la vila, espai que havia acollit les anteriors edicions. Tindrà lloc demà a les 7 de la tarda i els pregoners seran Valentí Roqueta i Oriol Quintana.



Valentí Roqueta i Guillamet (Manresa 1950), president del Grup Roqueta Origen, està molt relacionat amb Sant Fruitós, i encara més des que Fundació Caixa Manresa va adquirir les instal·lacions del monestir benedictí de Sant Benet de Bages, situat al terme municipal de Sant Fruitós, quan ell era president de l'entitat financera.



També ha mantingut una bona relació amb Sant Fruitós a través de la seva activitat professional, com a productor vitivinícola, i especialment pels anys en què va ser president de la DO Pla de Bages, després de ser-ne l'impulsor. Valentí Roqueta és llicenciat en Dret i està al capdavant de les empreses familiars.



La lectura del pregó jove serà a càrrec d'Oriol Quintana i Sanfeliu (Sabadell, 1991). Encara que resideix al Vallès, els seus pares són santfruitosencs i ell sempre ha estat vinculat a diferents entitats del municipi, com ara els Pastorets i l'Agrupació Coral. També ha col·laborat en recitals de poesia, en l'obra teatral Comerciants i en el Festival Internacional de Música Clàssica.



Oriol Quintana és graduat en Llengua i Literatura Catalanes, amb la distinció del premi extraordinari, i com a cantant ha format part del Cor Jove Nacional de Catalunya. El seu nom ha esdevenigut popular per la seva participació, amb el Quartet Mèlt, en el concurs de TV3 Oh Happy Day, que va guanyar l'edició anterior del programa. A més de les seves aficions a la música, a la literatura i en especial a la poesia, també és un destacat practicant d'esgrima i forma part de l'equip Club d'Esgrima Sabadell.



Durant el decurs de l'acte hi haurà l'actuació de l'Agrupació Coral de Sant Fruitós, que interpretarà l'Himne de Sant Fruitós, composició amb lletra de Joan Descals i música de Roger Julià.