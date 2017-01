Monistrol és fidel al Bo-Bo tot i haver de ballar a l´església per culpa de la pluja

Monistrol de Montserrat ha improvisat un nou escenari per al ball del Bo-bo per culpa la pluja que ha caigut just abans de l´inici. Això ha obligat a canviar la tradicional plaça porxada per l´interior de l'església, que igualment ha acabat plena a vessar.

Una bona coordinació entre organització i veïns, que han mogut els bancs per simular l´espai tal i com és a la plaça, ha fet que aquest imprevist retardés l´inici del ball tan sols vint minuts.

En aquesta ocasió, el ball l'han protagonitzat les parelles formades per Ernest López i Isabel Miralles (abat), Lluís Alavedra i Teresa Lozano (prior) i Jordi Gordi i Teresa Gasol (batlle).

La Festa Major d´Hivern de Monistrol de Montserrat continua demà amb una novetat: la recuperació de la Diada de les Santes Relíquies, que es va celebrar fins a mitjans del segle XX.