És sense cap mena de dubte l'acte més concorregut de la festa: la Marxa al Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages ha reunit al voltant de 3.000 participants en les últimes edicions. La caminada és un dels actes de la Festa Major d'hivern i està organitzada pel Grup Excursionista Posa't en Marxa. Se celebra el proper diumenge 29 de gener, i enguany arriba a la vintena edició.



És una caminada popular, oberta a tothom, i que ja en la primera edició, l'any 1998, va tenir uns 500 participants. Des d'aleshores, però, cada any ha anat creixent, fins al punt que en la darrera edició es va superar la xifra dels 3.000 marxaires, molts de Sant Fruitós, molts de Manresa, però també de diferents indrets del país.



Per a l'edició d'enguany els organitzadors han preparat 3 itineraris: una caminada de només 9,5 km (familiar), una altra de 18 km (mitjana) i una de 29 km (la llarga), que es pot fer en una versió de 25 km (la de la drecera).



La marxa s'inicia al Bosquet de Sant Fruitós, i passa pel bosc Espès, la riba del riu Llobregat, el monestir de Sant Benet de Bages (aquí la caminada familiar torna pel camí paisatgístic cap al Bosquet), el mas del Molí de l'Oli, Sant Jaume d'Olzinelles (punt de tornada de la caminada mitjana, passant pel mas de les Oliveres fins al Bosquet), casa Coll, Santa Anna de Claret, la Sèquia, el cementiri, els horts de la Sagrera (aquí s'inicia la drecera de la llarga), la Rosaleda i finalment el Bosquet. Tot el recorregut estarà marcat amb estaques de tres colors: blaves per als recorreguts de la familiar i la mitjana, grogues per al recorregut llarg, i vermelles, que indiquen pas prohibit.



La sortida serà de les 8 a les 9 del matí del parc del Bosquet. Els organitzadors recomanen als participants del recorregut familiar que surtin de les 8.45 a les 9 hores. El control d'arribada estarà obert fins a les 3 de la tarda.



Les inscripcions anticipades, al preu de 9 euros (fins al 27 de gener), es poden fer on-line per mitjà de Codetickets o presencials a l'ajuntament de Sant Fruitós, Foto Isidre, Gimnàs V20 i Nexe. El dia de la marxa, aleshores a 12 euros, es podran adquirir al Nexe (plaça Alfred Figueras, al costat del Bosquet). Aquí també es lliuraran els braçalets (a canvi dels tiquets on-line o anticipats) necessaris per participar a la caminada.



Els participants tindran un pica-pica final i rebran com a record una samarreta d'aquesa vintena edició de la marxa. Caldrà que cada marxaire porti el comprovant d'haver passat pels controls corresponents.



Com cada any, els organitzadors demanen a tothom que sigui el màxim de respectuós amb l'entorn. A cada control hi haurà contenidors per dipositar les deixalles. També recorden que els gossos han d'anar lligats.