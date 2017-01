L'Escola Montserrat de Sant Vicenç, guanyadora d'un premi d'àmbit estatal per la seva estratègia en xarxes socials

Arxiu particular

El director del centre, Dani Mauriz, amb el guardó. Arxiu particular

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, dedicada a la Formació Professional, va aconseguir aquest divendres al vespre a Madrid alçar-se amb la medalla d'or de la primera edició dels Premios Nacionales de Marketing Educativo, en la categoria de millor estratègia en xarxes socials. Fa unes setmanes, es va fer públic que el centre era finalista però el veredicte final no va arribar fins ahir, quan Dani Mauriz, director de l'Escola Montserrat, va sortir a recollir el guardó.

Els darrers dies, els seguidors dels diferents centres finalistes van poder votar on-line el seu preferit. Tot i que les votacions popular no eren vinculants, es dóna la circumstància que el jurat professional ha coincidit amb el vot on-line, ja que l'Escola Montserrat va ser qui va aconseguir més suport popular en la seva categoria.

L'Escola Montserrat estava nominada en xarxes socials al costat del Colegio Maristas Málaga; Humanitas Bi. School Tres Cantos; Colegio Internacional Costa Adeje; La Casita Bilingual School; Colegio Montpellier, i Colegio Salesiano San Juan Bosco. Els premis han estat creats per Marketing and Schools y SchoolMars en reconeixement públic a l'esforç d'escoles i centres de formació preuniversitària que destaquen per les seves bones pràctiques en màrqueting i comunicació en el curs 2015-2016.

Dani Mauriz ha volgut mostrar el seu agraïment a totes les persones i col·laboradors que treballen amb l'Escola per fer realitat un canvi radical en màrqueting educatiu que va començar fa 3 anys, i ha fet un esment especial "al professorat, que s'hi ha implicat al 100%. Aquest premi és seu".

L'Escola Montserrat té presència a Facebook, Twitter, Instagram i Lindekin, amb perfils que són permanentment actualitzats per donar informació del centre, per mostrar el dia a dia dels seus alumnes I també per donar a conèixer informació del sector que posi en valor la Formació Professional.