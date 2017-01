Mor una exregidora de Castellbell i el Vilar, víctima d'una malaltia

Ha mort l´exregidora de Castellbell i el Vilar Ana de los Angeles Guerrero, que va encapçalar entre l´any 2011 i 2013 l´àrea d´Acció Social, Salut i Igualtat. Guerrero ha mort avui després de lluitar contra una malaltia en el darrer any i mig. El seu pas per l´Ajuntament va a acabar a mitja legislatura perquè va marxar a viure a Costa Rica, però va tornar a Catalunya fa un any i mig en detectar-li la malaltia. Guerrero estava casada i tenia dos fills. «Era una persona molta aventurera i una bona companya», recorda l´alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia. Guerrero, de 50 anys, va liderar, quan era regidora, el projecte de la publicació d´un llibre titulat Valentes, que tracta sobre la història de superació de vuit dones del municipi. A part, participava en fòrums de la dona.

Castellbell no acollirà cap acte religiós per acomiadar l´exregidora, que serà incinerada al tanatori de Terrassa. Guerrero s´havia dedicat gran part de la seva vida al sector turístic. De fet, va viure a Tailàndia, a on tenia una agència de viatges, però va tornar després del tsunami que va arrasar el 2004 el sud-est asiàtic.