Mor una exregidora de Castellbell i el Vilar, víctima d'una malaltia

Arxiu particular

A la dreta, Ana de los Ángeles Guerrero, al costat de l´alcaldessa, Montserrat Badia Arxiu particular

Ha mort l'exregidora de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar Ana de los Ángeles Guerrero, que va encapçalar entre els anys 2011 i 2014 l'Àrea d'Acció Social, Salut i Igualtat. Guerrero ha mort avui després de lluitar contra una malaltia en el darrer any i mig.

El seu pas per l'Ajuntament va a acabar a mitja legislatura perquè va marxar a viure a Costa Rica, però va tornar a Catalunya fa un any i mig en detectar-li la malaltia. Guerrero estava casada i tenia dos fills. «Era una persona molta aventurera i una bona companya», recorda l'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia.

Guerrero, de 50 anys, va liderar quan era regidora el projecte de la publicació d'un llibre titulat Valentes, que tracta sobre la història de superació de vuit dones del municipi. A part, participava en fòrums de la dona.

Castellbell no acollirà cap acte religiós per acomiadar l'exregidora, que serà incinerada al tanatori de Terrassa. Guerrero s'havia dedicat gran part de la seva vida al sector turístic. De fet, va viure a Tailàndia, a on tenia una agència de viatges, però va tornar després del tsunami que va arrasar el 2004 el sud-est asiàtic.