Sallent demana al Govern aclarir què cal fer davant la nova sentència del runam

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, ha sol·licitat una reunió «al màxim nivell» amb representants del Govern perquè «es marqui clarament el terreny de joc» en el qual cal actuar davant la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el runam del Cogulló. Una sentència (que encara admet recurs) que ordena al consistori sallentí que obri expedient a l'empresa i que ordeni la paralització dels abocaments perquè considera que hi ha un buit de legalitat urbanística en relació amb aquest dipòsit (vegeu edició de dimecres).

Saldoni ha argumentat que «hem de veure, si obrim expedient de legalitat urbanística, cap on pot portar: pot portar cap a una possible legalització o cap a un possible tancament de l'activitat. Aquí és on ens hem d'asseure amb la Generalitat i també amb l'empresa per saber com ho veuem ells per trobar la solució». L'alcalde de Sallent ha explicat que en aquests moments estan valorant si presenten o no recurs de cassació a la sentència –Iberpotash també ho pot fer–, està convençut que «les llicències atorgades realment donen cobertura a l'activitat que hi ha», però també que «si en última instància el jutge ens diu que hem d'obrir expedient, l'obrirem. S'haurà d'executar el que digui el jutge». Ara bé, Saldoni ha lamentat que s'ha generat una situació que «hi ha un moment que ni nosaltres mateixos ja no sabem què ens han de demanar i què hem de tramitar», i que «per això he demanat aquesta reunió al més alt nivell», i deixa clar que «l'Ajuntament de Sallent no anirà a tancar sol aquesta activitat. Perquè aquest és un tema de país».

«El que esperem de la Generalitat és que ens dibuixi el marc amb tot el que ara tenim sobre la taula. Perquè, per exemple, si el trasllat de treballadors a Súria es pot avançar, el tancament ja previst a Sallent és menys traumàtic», ha argumentat Saldoni. El batlle sallentí admet que «la sentència diu molt clarament que s'ha de desmuntar». Però llança un seguit de preguntes: «com es desmunta aquest runam? Col·lapsem les carreteres? I on portem aquesta sal? Ho portem en tren? No hi cap. Ho dissolem amb aigua? És molt fàcil dir amb una sentència això ha d'anar fora, però com es fa?». Saldoni sentencia que «si demà s'ha d'ordenar que aquesta activitat es tanqui la gent se'n va al car-rer, els beneficis de l'empresa se'n van per terra, ningú no farà cap planta de sal ni traurà el runam. És un peix que es mossega la cua».