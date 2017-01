Súria apel·la a la seva història en la renovació del Vot de Poble al copatró sant Sebastià

Súria va celebrar ahir la tradicional renovació del Vot de Poble a sant Sebastià, copatró de la vila, en un a missa amb goigs inclosos com a acte més solemne de la jornada, i que va donar el tret de sortida a la resta d'activitats, al centre del poble.

La galejada matinal dels Trabucaires del Tro Gros va precedir la celebració eucarística en què el rector, Joan Francesc Casals, va explicar que el Vot de Poble és un signe de continuïtat per als suriencs i surienques actuals com a «hereus de la història» que «continuem fent camí». Per la seva banda, l'exrector de Súria Lluís Grifell va parlar de sant Sebastià com un model de «sant laic» per a les persones d'avui.

Tot seguit, va començar una cercavila amb els geganters i grallers del Poble Vell i d'El Gorg de l'Olla, el Tro Gros, la xaranga de l'Escola Municipal de Música i autoritats, fins a la plaça Sant Joan, on hi va haver sardanes. Va tancar la festa la posada en escena de la comèdia Els nostres veïns, a càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural. Se'n faran més funcions el 29 de gener, i el 4 i 5 de febrer.