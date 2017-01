arxiu particular

Mor Ana de los Ángeles Guerrero, que va ser edil de Castellbell a l'anterior mandat arxiu particular

L'exregidora de Castellbell i el Vilar Ana de los Ángeles Guerrero va morir ahir víctima d'una malaltia. Havia encapçalat entre el 2011 i 2014 l'àrea d'Acció Social, Salut i Igualtat. El seu pas per l'Ajuntament va a acabar a mitja legislatura perquè va marxar a viure a Costa Rica, però va tornar a Catalunya fa un any i mig en detectar-li la malaltia. Guerrero era casada i tenia dos fills. «Era una persona molta aventurera i una bona companya», recorda l'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia. Guerrero, que tenia 50 anys, va liderar el projecte de la publicació d'un llibre titulat Valentes, que tracta sobre la història de superació de vuit dones del municipi. Guerrero serà incinerada al tanatori de Terrassa i no es farà cap acte religiós de comiat.