Un científic d´Artés rep un dels màxims ajuts europeus per una recerca sobre la cristal·lització

El científic artesenc Josep Puigmartí-Luis, que treballa a l'escola politècnica federal Suïssa, a Zuric, ha estat guardonat recentment amb un prestigiós projecte de recerca de la Comissió Europea per a joves investigadors. Aquest ajut li permetrà formar el seu grup d'investigació per dur a terme una recerca que té per objectiu «tenir un millor coneixement i control dels processos de cristal·lització», que són importants, per exemple, en la indústria farmacèutica, apunta l'artesenc.

Els projectes ERC (European Research Council), amb un dels quals ha estat guardonat el científic bagenc, estan dissenyats per ajudar investigadors de tot el món a establir o millorar la seva línia d'investigació. «És el millor projecte de recerca que et poden donar a nivell europeu de tipus personal», explica Josep Puigmartí-Luis, ja que es dóna a un sol investigador i no a un consorci de grups d'investigació.

El projecte liderat pel bagenc porta per nom MicroCrysFact (Microfluidic Crystal Factories) i té com a objectiu investigar «la fabricació de nous dispositius que permetin estudiar processos que tenen molta repercussió en la societat, com és el cas dels processos de cristal·lització», explica. La cristal·lització, per exemple, és molt important, segons Puigmartí, a la indústria farmacèutica ja que «l'activitat i l'eficiència de molts medicaments depèn de com aquests cristal·litzen». També apunta que «hi ha malalties a la nostra societat que apareixen perquè es produeixen processos de cristal·lització». Per aquest motiu, «trobar una tecnologia que permeti una millor comprensió d'aquests processos podria tenir molt impacte en diferents sectors», assegura.

Per finançar la recerca i fer el seu equip d'investigació, el projecte europeu li ha concedit un ajut d'1,8 milions d'euros durant 5 anys, tot i que el màxim que es dóna en la categoria de joves investigadors és d'1,5 milions d'euros. En aquests cas, però, van acceptar ampliar la subvenció perquè «havia de comprar nous equips per poder dur a terme el projecte», aclareix.

La investigació que desenvoluparà pot suposar un important avenç en l'enginyeria de materials «perquè les propietats de molts materials orgànics que són funcionals, com per exemple conductors orgànics (per fer cèl·lules fotovoltaiques o OLED), depenen de processos de cristal·lització. Així que si poguéssim controlar el procés de cristal·lització d'aquests materials, permetria fer-los més eficients i amb noves propietats».

Segons el científic, un clar exemple del que es pot assolir aconseguint un gran control en processos de cristal·lització «ens el mostra la naturalesa, on certs organismes fabriquen cristalls que els serveixen per establir certes funcions biològiques o vitals, com pot ser simplement la protecció del seu material genètic».

Els ERC inclouen tres tipus de projectes: un que va destinat a investigadors joves (ERC Starting Grant), que és el que ha rebut el científic bagenc, un per a investigadors de més edat (ERC Consolidator Grant) i un per a grups ja consolidats (ERC Advanced Grant). En tots els casos es tracta de projectes de 5 anys i tots són, segons l'investigador, «molt prestigiosos».

L'artesenc Josep Puigmartí-Luis, de 38 anys, està establert a Suïssa des del 2014. Llicenciat en Químiques per la UAB, va fer un màster en enginyeria química per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i la seva tesi a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB), dirigit pel manresà Xavier Obradors. Actualment, treballa com a científic a l'ETH Zürich, l'escola politècnica federal Suïssa, «una de les millors universitats europees, que té 21 premis Nobel, i entre ells hi havia professors tan coneguts i mediàtics com Albert Einstein o Wolfgang Pauli», assegura.