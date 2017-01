La mostra de foc infantil protagonitza la Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç

Sant Vicenç viu fins aquest dilluns una festa major que ha estat marcada especialment per una estrena amb segell cent per cent local i que ha nascut amb plena voluntat de continuïtat: la Mostra de Foc Infantil. Va ser diumenge al vespre quan la plaça de l´Onze de Setembre es va conventir en l´escenari d´aquest espectacle pirotècnic, amb infants com a protagonistes principals i basat en elements del correfoc gran que es fa per la festa major d´estiu, tot i que en aquest cas no era obert a la participació del públic. De fet, l´objectiu principal d´aquesta mostra –organitzada per la Comissió de Correfoc i Colla de Geganters- era apropar els nens i nenes al correfoc, com a diables i com a públic, i fomentar-ne així el planter.

L´essència d´aquesta primera Mostra de Foc Infantil eren la narració i les músiques de "La llegenda de Castellet", història que es va estrenar per al correfoc gran el mes de juliol passat. Jugant amb elements pirotècnics i lluminosos aptes per als més petits, juntament amb bestiari que participa en el correfoc adult (el gegant diable, el drac Petardot, la serp de foc, els ocellots... ) i altres elements escènics es va anar donant contingut visual a la llegenda, que va ser seguida per centenars de persones. Una història que va acabar amb el ball dels gegants diables (Malparit i Figaflor) sota una pluja de confeti, al qual ja es va convidar a participar a tot el públic.

A banda de la Mostra de Foc Infantil, aquesta Festa Major d´Hivern ha tingut una quinzena d´actes molt participats. Així, el Mag Lari va omplir dissabte a la nit la Sala Cal Soler amb un públic que va gaudir de la seva màgia farcida d´humor. Música, ball country, circ, gastronomia, sardanes i cinema han estat altres propostes que han donat contingut a la festa.